La NASA et SpaceX donnent rendez-vous le 27 mai pour suivre le tout premier vol habité vers l'ISS avec une capsule Crew Dragon.

Ce vol doit servir à qualifier définitivement la capacité de SpaceX à opérer des vols habités entre la Terre et la Station spatiale internationale (ISS), afin de redonner aux États-Unis une autonomie d’accès à l’environnement extra-atmosphérique. Depuis 2011, les USA ont en effet l’obligation de se reposer sur la Russie avec le retrait de la navette spatiale, ce qui froisse naturellement Washington.

Ce retour se fait toutefois avec l’aide du secteur privé, puisque la NASA est partenaire de deux entreprises américaines : SpaceX et Boeing. C’est de toute évidence un bon plan pour l’agence spatiale américaine, puisque le coût des missions habitées devrait diminuer. Par ailleurs, cela lui permet de concentrer son temps et son énergie à d’autres programmes, vers la Lune et Mars.

En l’espèce, le vol de mai impliquera deux astronautes : Bob Behnken et Doug Hurley. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une rotation classique d’équipage (celle-ci surviendra plus tard, avec une autre équipe), mais de l’ultime test après des années de préparation. Cela reste toutefois une grande première. Un échec, même bénin (la capsule échoue à aller dans l’espace, par exemple), enverrait un bien mauvais signal.

Si tout se passe bien, la NASA et SpaceX pourront alors commencer à organiser les rotations d’équipage plus tard dans l’année, en se partageant les créneaux de tir avec le vaisseau russe Soyouz. Il n’y a pas de raison que cela tourne mal : SpaceX procède depuis 2013 au ravitaillement de l’ISS avec une capsule inhabitée, ce qui lui a fait accumuler une précieuse expérience pour ses nouvelles responsabilités.

Le rendez-vous est fixé au 27 mai 2020, à 16h32 (heure locale). En France métropolitaine, il sera 22h32. Un horaire tardif, mais qui autorise les aficionados de la conquête spatiale à voir l’événement en direct sans avoir les yeux au milieu de la figure le lendemain. Le tir aura lieu depuis le centre spatial Kennedy, un complexe de lancement spatial américain situé en Floride.

We are officially three weeks away from NASA's SpaceX Demo-2 launch ! 🇺🇸🚀 #LaunchAmerica

Astronauts @AstroBehnken & @Astro_Doug will fly to the @Space_Station aboard the #CrewDragon spacecraft. Liftoff from @NASAKennedy's Launch Complex 39A is slated for May 27 at 4:32 p.m. EDT. pic.twitter.com/tweqBdkzo7

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) May 6, 2020