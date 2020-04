Jérôme Durel - il y a 13 minutes Tech

[Le Deal du Jour] Si l'on considère d'ordinaire l'AMD Ryzen 5 3600 comme le processeur de milieu de gamme par excellence, vous pouvez en ce moment choisir sa version améliorée, le 3600X, pour encore moins cher.

Si Intel a toujours le monopole du Core™, il n’a plus celui du processeur. AMD est désormais le choix par défaut lorsque l’on veut monter son PC. Plus précisément, c’est la gamme AMD Ryzen 5 qui trouve le meilleur équilibre entre performances et prix.

Rue du Commerce propose justement aujourd’hui l’AMD Ryzen 5 3600X pour 199 euros au lieu de 260 euros environ habituellement. Cette version améliorée (d’où le « X ») est donc moins chère que le modèle classique généralement vendu autour de 220 euros. Si vous souhaitez redonner un coup de jeune à votre tour, c’est le bon moment de craquer.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques techniques du Ryzen 5 3600X

Comme nous le disions, les Ryzen 5 3600 tiennent fièrement le milieu de la gamme des CPU AMD. Cette version 3600X embarque 6 cœurs physiques pour 12 logiques (threads) avec une fréquence de base à 3,8 GHz et pouvant monter jusqu’à 4,4 GHz. Il dispose de 32 Mo de cache. Il s’agit d’un processeur gravé en 7 nm basé sur l’architecture Zen2 d’AMD, plus performante et moins énergivore.

Comme tous les processeurs AMD récents, il se connecte sur un socket AM4. Il faudra donc veiller à posséder une carte-mère compatible. Si vous en cherchez une par la même occasion, on vous donne quelques références dans nos configurations PC Gamer. Sachez également que Rue du Commerce propose une offre de remboursement sur certaines carte-mère achetées conjointement au processeur.

C’est un bon processeur pour jouer ?

En tant que processeurs de milieu de gamme, les Ryzen 5 sont particulièrement polyvalents et conviennent aussi bien à des usages gaming que bureautique et multimédias. C’est un processeur qui pourra vous accompagner plusieurs années sans aucun problème.

Quelle est la différence entre cette version X et la version classique ?

L’AMD Ryzen 5 3600 tout court offre des caractéristiques principales identiques. En revanche, ses fréquences sont inférieures de 200 MHz. Du fait de sa cadence supérieure, le modèle X a une enveloppe thermique plus élevée : 95W, contre 65 pour le modèle classique.

