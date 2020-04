[Le Deal du Jour] L’iPad Air 2019 avec une capacité de stockage de 256 Go et une compatibilité sur le réseau 4G — en plus du Wi-Fi — est le modèle le plus complet de la gamme, mais aussi le plus onéreux. On le trouve pourtant aujourd’hui avec une réduction de 230 euros sur fnac.com, faisant passer son prix de 879 à 649 euros.

Cela fait déjà un an qu’Apple a présenté la dernière version de son iPad Air. Elle apporte quelques nouveautés par rapport à l’ancien modèle, du plus anecdotique avec l’écran qui passe à 10,5 pouces au plus essentiel avec l’intégration de la puce A12 Bionic des iPhone XR, XS et XS Max et de l’ajout d’un Smart Connector pour attacher un clavier. Ses autres atouts sont également sa finesse et sa légèreté pour favoriser le transport, qui plus est à utiliser partout grâce à sa compatibilité 4G.

Au lieu de 879 euros, l’iPad Air 2019 (LTE) avec une capacité de stockage de 256 Go est aujourd’hui disponible à 649 euros sur fnac.com, soit une remise immédiate de 230 euros sur son prix habituel.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’iPad Air 2019 ?

L’iPad Air de 2019 est une tablette légère malgré tout ce qu’elle propose à l’intérieur de sa coque. Pour moins de 500 grammes et une fine épaisseur de 6,1 mm seulement, on retrouve un bel écran Retina de 10,5 pouces, une puissance élevée avec le processeur A12 Bionic, ainsi qu’une autonomie estimée à plus d’une dizaine d’heures.

C’est le parfait compromis si vous n’avez pas le budget pour un iPad Pro, d’autant plus qu’il propose aussi un port Smart Connector — pour connecter un clavier — et une compatibilité avec l’Apple Pencil.

Qu’apporte la compatibilité avec le réseau 4G ?

Depuis l’iPad premier du nom, Apple a toujours équipé un (ou plusieurs) modèle(s) d’une génération de tablettes avec un port de carte SIM. L’intérêt est tout simplement de rester connecté même quand vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi.

L’iPad Air 2019 est compatible eSIM et seuls Bouygues, SFR et Orange proposent des forfaits adaptés.

