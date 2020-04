Attendu dans les semaines qui viennent, le Google Pixel 4a n'échappe pas aux fuites renseignant sur sa fiche technique. Il serait visiblement très proche du Pixel 3a.

Alors qu’on attend des nouvelles d’Apple concernant son futur iPhone SE, c’est un autre smartphone abordable qui fait parler de lui. Dans un article publié le 9 avril, 9to5Google dresse la possible fiche technique du Pixel 4a, prochain produit de Google abordable. La pandémie de coronavirus sème néanmoins le doute sur le moment où il sera annoncé, étant donné qu’on l’espérait pour la Google I/O (initialement prévue du 12 au 14 mai).

Les Pixel estampillés ‘a’ sont très importants dans le catalogue de Google : ils permettent de baisser le prix plancher et, surtout, de proposer des performances photo largement au-dessus de la mêlée dans cette gamme de prix (moins de 400 euros), voire de dépasser les smartphones coûtant plusieurs centaines d’euros de plus. Grosse nouveauté du Pixel 4a ? Il ne serait proposé qu’en une seule version.

Le Pixel 4a ne serait pas proposé en version XL

Selon les sources de 9to5Google, le Pixel 4a n’aurait droit qu’à une seule taille d’écran, avec une dalle OLED Full HD+ de 5,81 pouces — légèrement plus grande que celle du Pixel 3a (5,6 pouces). En somme, on se rapprocherait de la diagonale du Pixel 3a XL (6 pouces) — ce qui pourrait expliquer l’absence d’une variante XL. Contrairement aux modèles de l’année dernière, Google céderait au trou dans l’écran pour la caméra selfie. Le Pixel 4a serait bien évidemment privé de la reconnaissance faciale 3D et des capteurs de gestes.

Dans les entrailles du Pixel 4a, on retrouverait un processeur Snapdragon 730, associé à 6 Go de RAM. La batterie de 3080 mAh serait toujours compatible avec la charge rapide 18W mais ne pourrait pas faire le plein par induction. Le port jack, disparu de la majorité des téléphones aujourd’hui, serait préservé.

L’équipement photo serait toujours articulé autour d’un seul capteur de 12,2 mégapixels, épaulé par des améliorations logicielles de pointe. Cela veut dire que le Pixel 4a n’hériterait pas du dispositif installé sur le Pixel 4 (qui a un double capteur), alors que c’était le principal argument de son grand frère. Les performances devraient être assez proches de celles du Pixel 3a, considéré comme l’un des meilleurs photophones de 2019. À l’avant, le capteur de 8 mégapixels serait inchangé.

À lire : Notre test du Pixel 3a

Le Pixel 4a devrait être lancé à 399 dollars, d’après des panneaux publicitaires montrés avant l’heure. Le téléphone serait commercialisé en deux coloris au minimum (noir et bleu très clair), avec deux capacités de stockage au programme (64 et 128 Go).

Crédit photo de la une : 9TO5Google