L'annonce d'un nouvel iPhone est imminente. Il s'agira de l'iPhone SE, un modèle plus abordable dont le design reprendra celui de l'iPhone 8.

Certains l’appelaient iPhone 9, d’autres iPhone SE 2 mais ce sera visiblement iPhone SE. L’annonce d’un smartphone plus abordable du côté d’Apple semble imminente et la multinationale a vendu la mèche. Sur la boutique en ligne américaine, on découvre l’existence d’un verre de protection Belkin compatible avec les iPhone 7, 8 et SE. Le nom n’apparaît que dans l’intitulé de l’accessoire, ce qui laisse à penser qu’il s’agit bel et bien d’une erreur de publication, trop en avance.

Cette fuite confirme en parallèle le design de l’iPhone SE, qui sera donc le même que celui de l’iPhone 8 (voire de l’iPhone 6 si on veut remonter plus loin). L’écran de protection est aussi disponible pour les modèles Plus, suggérant que le SE pourrait être proposé dans les deux tailles. Le SE initial n’avait pas eu droit à cet honneur.

L’annonce de l’iPhone SE est imminente

Il est intéressant de voir Apple opter pour exactement le même nom que son précédent iPhone abordable. On retrouve habituellement cette nomenclature sans chiffre sur les autres produits de son catalogue. On espère que cette simplification finira par être appliquée aux iPhone classiques, puisque les noms ont de moins en moins de sens (l’iPhone XS Max est devenu l’iPhone 11 Pro Max). On rêve d’une gamme à quatre entrées, simplifiée, qui pourrait s’écrire ainsi : iPhone SE, iPhone, iPhone Pro et iPhone Pro Max.

Dans un article publié le 2 avril, 9to5Mac a partagé d’autres indiscrétions sur cet iPhone SE — dont l’officialisation serait attendue pour ce vendredi 3 avril. Le média corrobore beaucoup de rumeurs lues ces derniers mois, notamment l’intégration du processeur de la gamme iPhone 11 pour assurer des performances sur la durée (notamment pour Apple Arcade, le service de jeux vidéo par abonnement).

L’iPhone SE serait disponible en trois coloris — blanc, noir et rouge — et autant de capacités de stockage — 64 Go, 128 Go et 256 Go. Il serait lancé aux côtés de coques officielles (deux en silicone, trois en cuir). 9to5Mac ne mentionne pas l’existence d’une variante Plus et n’indique aucun prix. Aujourd’hui, l’iPhone 8 démarre à 539 euros et on imagine que le SE pourra difficilement être vendu plus cher.

Crédit photo de la une : Apple