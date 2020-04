Dès aujourd’hui, eBay applique une promotion de 15% sur une myriade de produits Xiaomi. Pour vous aider à vous y retrouver, nous n’avons retenu que les offres les plus intéressantes.

Pour celles et ceux qui sont constamment à la recherche du rapport qualité-prix imbattable dès qu’il s’agit d’un appareil high-tech, voici une petite liste des meilleures promotions dénichées sur eBay.

La plateforme marchande profite du Mi Fan Festival pour mettre en place une remise de 15 % sur une flopée de produits Xiaomi, à l’aide du code promo PFMIFAN15. Des appareils en promotion allant du smartphone Redmi Note 8 Pro à l’aspirateur-robot Roborock S50, en passant par la trottinette électrique Xiaomi M365.

Autre avantage non négligeable, ces produits sont expédiés depuis l’Europe. Cela signifie qu’une fois votre commande passée, vos appareils ne devraient mettre que quelques jours à arriver chez vous. Sans oublier que la livraison est gratuite.

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro à 194 euros

Le Redmi Note 8 Pro est arrivé sur le marché français avant le Redmi Note 8 classique. Pourtant, il s’agit bel et bien d’une version améliorée de son grand frère, qui succédait déjà avec brio à l’excellent Redmi Note 7. Le Redmi Note 8 Pro est un smartphone qui reste fluide aussi bien dans une utilisation quotidienne que lors de sessions de jeu, grâce à un SoC Mediatek Helio G90T et une batterie de 4 500 mAh. Cette dernière confère au Redmi Note 8 Pro une autonomie de plusieurs jours sans sourciller.

Fort d’un design aux finitions impeccables, le Redmi Note 8 Pro (6 + 64 Go) est proposé au prix de 194 euros sur eBay, au lieu de 228 euros, grâce au code promo PFMIFAN15. Expédié depuis la France, vous n’aurez que quelques jours à patienter pour la livraison.

L’aspirateur Roborock S50 à 279 euros

Bien choisir son aspirateur-robot consiste à opter pour un appareil fiable, efficace, fort d’une grande autonomie et d’une bonne aspiration. Le tout à un prix abordable. Tous ces critères, le Roborock S50 les remplit. Associé à son excellente application, cela en fait un aspirateur facile à prendre en main, qui ne nécessitera qu’un passage chez vous pour dresser une carte virtuelle de votre logement. Vous avez également la possibilité de déterminer les secteurs à éviter, et ceux à prioriser lors du ménage.

En appliquant le code promo PFMIFAN15, le prix de l’aspirateur-robot Roborock S50 passe à 279 euros au lieu de 319 euros sur eBay.

La trottinette électrique Xiaomi M365 à 254 euros

En étant à la fois abordable et facile à prendre en main, la Xiaomi M365 Scooter est devenue l’une des trottinettes électriques les plus sollicitées du moment. Sa vitesse de pointe de 25 km/h, ses 20 km d’autonomie, son système de freinage E-ABS et son étanchéité certifiée IP-54 en font le compagnon idéal pour vos déplacements. Sans parler du fait qu’elle peut être pliée pour qu’elle prenne moins de place dans les transports en commun, au bureau ou chez soi.

Dès aujourd’hui, la trottinette électrique Xiaomi M365 est vendue 254 euros, contre 299 euros sur eBay, grâce au code promo PFMIFAN15.

Le Xiaomi Redmi Mi 9T à 242 euros

Lorsque le rapport qualité-prix est le principal facteur pour le choix d’un nouveau smartphone, le Redmi Mi 9T est un candidat sérieux. Ce téléphone milieu de gamme dispose d’un superbe design, avec un écran sans aucune encoche ni trou, mais une caméra pop-up, et d’une fiche technique très séduisante. Son SoC Snapdragon 730 et ses 6 Go de mémoire vive font du Redmi Mi 9T un téléphone efficace dans la plupart des usages. Quant à son autonomie, elle flirte avec les deux jours grâce à sa batterie de 4 000 mAh.

Vendu à l’origine 284 euros sur eBay, le Redmi Mi 9T (6 + 64 Go) voit son prix descendre à 242 euros avec le code promo PFMIFAN15.

