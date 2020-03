Celles et ceux qui ont une PlayStation 4 le savent, le PlayStation Plus est essentiel pour jouer en ligne. Mais ce n'est pas sa seule utilité.

Vous payez un abonnement annuel au PlayStation Plus à 59,99 euros, mais savez-vous vraiment à quoi il sert ? Certes, il donne accès au mode multijoueur des jeux de votre bibliothèque. Ce n’est toutefois qu’une petite partie de ce que peut offrir le service.

Voici 4 fonctionnalités méconnues de votre abonnement au PlayStation Plus.

« Il n’y a pas de cadeaux avec le PlayStation Plus »

C’est un avantage si important qu’il justifie l’abonnement au PlayStation Plus à lui tout seul : chaque mois, Sony offre deux jeux à tous les abonnés du service. Et il ne s’agit pas de mauvais jeux, mais souvent de grandes références avec quelques années d’existence. Récemment, les excellents Shadow of the Colossus, The Last of Us Remastered et Titanfall 2 ont été offerts.

Surtout, ces jeux gratuits rentabilisent à eux seuls l’abonnement au PlayStation Plus. Ils sont d’une valeur bien supérieure au prix de l’abonnement, aussi bien annuel que mensuel. La seule condition pour y jouer est de rester abonné au PlayStation Plus. Si vous jouez à deux sur la même console, sachez que le compte secondaire de la PlayStation a également accès à cette bibliothèque de jeux.

« Les jeux dématérialisés sur PS4 sont trop chers »

L’abonnement au PlayStation Plus peut aussi vous faire faire des économies. En tant qu’abonné au PlayStation Plus, vous avez le droit à des remises exclusives sur la boutique en ligne de PlayStation. Cela concerne des jeux, mais aussi des DLC et des Season Pass. Certaines promotions dépassent même les -50 %.

Chaque semaine, une nouvelle offre exclusive apparaît pour les abonnés au PlayStation Plus.

« Je dois recommencer depuis le début sur la PS4 de mes amis »

Si vous êtes habitué à jouer aux jeux vidéo chez vos amis, vous savez qu’il peut être frustrant de ne pas avoir ses sauvegardes sur soi. Avec un abonnement au PlayStation Plus, les sauvegardes sont stockées dans le Cloud. Il suffit alors de se connecter à une autre console avec son profil PlayStation Network pour reprendre la progression là où elle était arrêtée.

Ce tutoriel vous indique comment activer la sauvegarde dans le Cloud PlayStation.

Ce stockage disponible est passé de 10 à 100 Go au début de l’année 2019. Un espace conséquent, largement suffisant pour y déposer les sauvegardes de centaines de jeux.

« On ne peut pas essayer les jeux avant de les acheter »

Le Share Play est une fonctionnalité qui permet de faire essayer un jeu dont on possède une copie à des amis. Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez inviter votre ami à prendre le contrôle du jeu à votre place. C’est un excellent moyen de faire essayer un jeu, mais aussi pourquoi pas de demander de l’aide lorsque l’on est bloqué dans un niveau.

Si vous et votre ami êtes abonnés au PlayStation Plus, vous pouvez alors jouer ensemble dans les modes en local. Par exemple, s’opposer dans un match sur FIFA 20 ou dans les cuisines de Overcooked 2.

Dans les deux cas, l’invité n’a pas à télécharger le jeu avant de pouvoir y jouer.

Découvrez le PlayStation Plus

Certaines idées reçues persistent au sujet du PlayStation Plus. Pourtant le service est arrivé à maturité et offre de nombreuses possibilités aux utilisateurs qui ne se limitent pas au jeu en ligne. Si vous êtes propriétaires d’une PlayStation et que vous n’avez jamais essayé le PlayStation Plus, sachez qu’il existe une version d’essai de 14 jours.

Pour les autres, l’abonnement au PlayStation Plus est disponible sous trois formes :

l’abonnement de 1 mois à 8,99 euros ;

l’abonnement de 3 mois à 24,99 euros ;

l’abonnement d’un an à 59,99 euros ;

Plus vous souscrivez sur la durée, moins l’abonnement est cher. Privilégiez donc l’abonnement d’un an, d’autant qu’il est déjà largement rentable avec les deux jeux offerts chaque mois.