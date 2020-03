[Le Deal du Jour] La Nintendo Switch Lite est la version uniquement nomade de la console à succès. On la trouve aujourd’hui à 179 euros au lieu de 199 €.

La Nintendo Switch est une console hybride qui par définition peut s’utiliser de plusieurs façons. Ce n’est en revanche pas le cas de la version Lite, uniquement dédié pour une expérience solo en mode portable, ou multijoueur en réseau. C’est aujourd’hui une excellente alternative pour celles et ceux qui souhaitent profiter de l’immense catalogue de l’eShop à prix réduit malgré les quelques concessions. C’est le bon moment, quelques jours avant la sortie du nouvel Animal Crossing.

Au lieu de 199 euros, la Nintendo Switch Lite est aujourd'hui disponible à 179 euros

La Nintendo Switch Lite est disponible en trois coloris : noir, jaune et bleu.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les différences avec la Nintendo Switch classique ?

La Nintendo Switch Lite se concentre uniquement sur l’aspect nomade. De ce fait, il est impossible de la connecter à un téléviseur, ni même de décrocher les manettes aux extrémités. Ce ne sont plus des Joy Con, ils sont même dépourvus de vibration et d’un système détection de mouvement. Les jeux qui utilisent ces fonctionnalités ne seront alors pas compatibles, comme 1-2 Switch — même si ce n’est pas une grande perte.

La console nomade va surtout se démarquer par son format relativement compact. Son écran s’étend sur une diagonale de seulement 5,5 pouces, contre 6,2 pour la Nintendo Switch classique.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre comparatif détaillé des deux consoles.

La Nintendo Switch Lite peut-elle convenir à tout le monde ?

La Nintendo Switch Lite cible avant tout un public jeune, ne serait-ce que par l’extravagance de ses couleurs pétantes (jaune et bleu). Grâce à sa finition en plastique, elle est surtout d’une conception plus robuste que le modèle classique. La version Lite résiste en effet mieux aux chocs, notamment lors du transport de cette dernière. D’un seul tenant, elle subira également moins de dégâts en cas de chute… Elle est donc tout à fait destinée aux enfants, mais aussi aux adultes qui veulent une console facilement transportable.

Celles et ceux qui imaginaient laisser leur Nintendo Switch principale sur le dock et utiliser le modèle Lite en tant que console secondaire seront en revanche déçus. C’est possible, mais ce n’est pas une chose aisée, notamment à cause du système de sauvegarde.

C’est quoi Acheter sur Google ?

Acheter sur Google est une plateforme qui regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Auchan, Carrefour, Darty, Fnac, ou Boulanger. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

