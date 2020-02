Romain Ribout - il y a 12 minutes Tech

[Le Deal du Jour] Que ce soit en 40 ou 44 mm, en aluminium ou en acier inoxydable, presque tous les modèles de l’Apple Watch Series 4 sont à prix réduit sur Amazon, avec des remises allant jusqu’à 29 %. Faites votre choix !

Hormis l’écran Always-On Display et la boussole, l’Apple Watch Series 4 n’a rien à envier à celle qui la succède. Elle a d’ailleurs encore tout pour plaire en 2020, surtout en promotion. Notez que la version GPS + Cellular offre les mêmes fonctionnalités que le modèle classique, avec la connectivité 4G en plus pour recevoir des messages, passer des appels ou écouter de la musique sur Apple Music, le tout sans iPhone.

Sur Amazon, les prix tombent à 399 euros (au lieu de 569) pour le modèle 44 mm en aluminium avec la boucle ou le bracelet sport, à 529 euros (au lieu de 699) pour le modèle 40 mm en acier inoxydable avec le bracelet sport et vont jusqu’à 649 euros (au lieu de 849) pour le modèle 44 mm en acier inoxydable avec le bracelet milanais or.

Vous pouvez alors économiser au maximum jusqu’à 200 euros sur l’Apple Watch Series 4 (GPS+Cellular).

Pour mieux comprendre l’offre

Y a-t-il eu des changements depuis l’Apple Watch Series 3 ?

Oui, notamment au niveau du design. Il faut savoir que depuis la sortie de la première Apple Watch en 2015, l’esthétique n’avait que très peu changé. L’Apple Watch Series 4 remédie à cela en affinant le tout. Le format rectangulaire est évidemment conservé, mais avec des bords plus arrondis et des bordures plus fines autour de l’écran, ce qui permet surtout à cette petite dalle OLED d’agrandir sa surface d’affichage d’environ 30 % en comparaison de la Series 3. De plus, la couronne et le bouton d’allumage sont bien plus discrets qu’auparavant.

Les nouveautés de l’Apple Watch Series 5 valent-elles réellement le coup ?

La vraie question est : est-ce que l’écran Always On et la boussole nécessitent de dépenser plus d’argent dans une Apple Watch Series 5 ? Oui et non. Cela dépend réellement de vos envies. La Watch Series 4 est tout aussi puissante et fluide que la suivante, notamment grâce à sa puce S4 bicœur 64 bits (déjà deux fois plus puissante que la S3), et également tout aussi endurante, avec une autonomie estimée à deux jours selon le constructeur. En bref, vous ne verrez pas beaucoup de différences entre les deux modèles à l’usage.

À quoi ça sert d’avoir une Apple Watch Series 4 avec le GPS + Cellular ?

Il faut savoir que l’Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) offre les mêmes fonctionnalités que le modèle classique, mais la connectivité cellulaire en plus. Vous pouvez alors échanger des messages, répondre au téléphone, recevoir vos notifications et écouter des contenus Apple Music et Apple Podcasts en toute liberté, même si vous n’avez pas votre iPhone à porter de main.

Par ailleurs, la montre connectée doit être prise en charge par le même opérateur que votre smartphone pour se connecter (seuls SFR et Orange sont compatibles).

