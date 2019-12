Romain Ribout - il y a 22 minutes Tech

Au lieu de 1 069 euros à son lancement, la tablette hybride Microsoft Surface Pro 7 (i5, 8 Go de RAM et SSD 128 Go) est aujourd'hui disponible à 819 euros sur Amazon, soit une remise de 250 euros sur son prix d'origine.

Microsoft a récemment mis à jour sa gamme de tablettes Surface avec d’un côté la Pro X et de l’autre la Pro 7. Si cette dernière n’est pas autant premium que la première, elle a néanmoins le mérite d’apporter de nombreuses nouveautés par rapport à l’ancien modèle, notamment avec un processeur Intel de dixième génération et un port USB-C.

Le modèle équipé d’un i5, d’un SSD de 128 Go et de 8 Go de RAM est aujourd’hui remisé à 819 euros sur Amazon (contre 1 069 euros), soit une remise de 23 % quelques semaines après le lancement.

Notez que la Surface Pro 7 est livrée sans les accessoires. Le clavier coûte 124 euros et le stylet 83 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de la Surface Pro 7 ?

La nouvelle Microsoft Surface Pro 7 propose de nombreuses améliorations par rapport à l’ancien modèle, la Pro 6. Le design est toujours aussi élégant, avec toutefois des bordures assez prononcées autour de son écran de 12,3 pouces au format 2:3 et affichant une définition « 3K ». Il monte en puissance avec l’intégration d’un processeur Intel Core i5 3470 de dixième génération, où le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive. Sa connectique se met également à jour en accueillant enfin un port USB-C, en plus des habitués ports USB A, carteSD et Surface Connect. L’autonomie est quant à elle estimée à une dizaine d’heures environ, selon le constructeur.

Que puis-je faire avec ?

La Microsoft Surface Pro 7 est la nouvelle tablette hybride du constructeur. Et qui dit hybride, dit plusieurs possibilités d’utilisation. On peut l’utiliser en mode tablette, en mode studio avec un stylet (vendu séparément à 83 euros) ou encore en mode ordinateur portable avec un clavier (vendu séparément à 124 euros). C’est alors un véritable allié de productivité, mais aussi de mobilité grâce à son poids plume de 776 grammes. De plus, la Surface Pro 7 tourne sous une version complète de Windows 10 — et non une version allégée pour tablette — afin de profiter du système d’exploitation sans aucune restriction.

