Troisième jour de la Fête de l'Achat Compulsif. En attendant vendredi, il est déjà possible de trouver quelques soyeux bons plans. Voici 5 offres qui nous ont plu ce mercredi 27.

Pour la semaine du Black Friday, le Deal du Jour est une sélection, parce que les bonnes offres sont nombreuses.

La semaine du Black Friday se poursuit, et la plupart des marchands ont déjà publié une partie de leurs offres en attendant le point culminant du vendredi 29 novembre. Il est donc déjà possible de faire de bonnes affaires sur des produits dont vous avez besoin : voici 5 bons plans que nous avons aimés ce mercredi.

N’hésitez pas à jeter également un coup d’œil à notre sélection de lundi, ou celle de mardi : elles sont de qualité et la plupart des offres sont encore valables.

Surface Laptop 3 : 899 euros

Le dernier laptop de Microsoft. Un écran tactile de 13,5 pouces, le dernier processeur Intel, 8 Go de mémoire vive et 128 de stockage. Et tout ça avec des finitions en métal, ou en Alcantara. C’est doux et moelleux. La première configuration est disponible à 899 euros, il est possible de choisir plus de stockage, ou pour un processeur différent. C’est une de nos recommandations pour ne pas vous tromper d’ordinateur Microsoft fin 2019.

Dyson V10 Absolute : 449 euros

Avant l’actuel Dyson V11, il y avait le V10. Et vous savez ce que vous ne devez jamais acheter ? Le dernier Dyson sorti, qui ne sert à rien. Avec les V7, V8 et V10 ici, vous avez les brosses essentielles pour nettoyer votre intérieur, le design et l’aspiration ainsi qu’une heure d’autonomie avec la brosse passive en mode normal selon Dyson. Vous le trouverez pour 449 euros au lieu de 549 lors de son lancement. Et on préfère largement ce prix.

Apple Watch 4 : 329 euros

Certes, Apple propose désormais l’Apple Watch 5 depuis la rentrée 2019, mais la Series 4 reste tout à fait recommandable. C’est vrai que l’écran Always-On du dernier modèle est sympa, mais cela ne change rien aux qualités intrinsèques de la montre d’Apple, à commencer par ses finitions exemplaires et watchOS. Elle a droit à 100 euros de réduction pour tomber à 329 euros.

Kindle Paperwhite : à partir de 89 euros

C’est la liseuse équilibrée d’Amazon pour embarquer vos e-books au coin du feu cet hiver… et près de la piscine cet été. Ce modèle 2019 a en effet le mérite d’être résistant à l’eau. C’est tout de même assez sympa pour ce genre de produit qu’on transporte un peu partout. Pour le reste, c’est du grand classique, il y a tout ce que l’on demande d’une liseuse. Elle est proposée à 89 euros avec offres spéciales — avec de la publicité au démarrage — , ou 99 sans, contre 129 et 139 euros, respectivement.

UE Boom 2 : 59 euros

Si vous avez besoin d’une — bonne — enceinte portable pour un prix modique, l’UE Boom 2 est proposée à moins de 60 euros. Elle a depuis été remplacée un troisième modèle, qu’on aime beaucoup aussi, mais à ce prix là, celui d’avant vaut clairement le coup. Après tout ce modèle est déjà résistant à l’eau.