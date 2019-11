Deuxième jour de la Saint Consumérisme. En attendant vendredi et surtout pour ne pas acheter le premier gadget qui tombe sous le clic, voici 5 offres qui nous ont tapées dans l'œil.

Pour la semaine du Black Friday, le Deal du Jour est une sélection, parce que les bonnes offres sont nombreuses.

La semaine du Black Friday se poursuit, et la plupart des marchands ont déjà publié une partie de leurs offres en attendant le point culminant du vendredi 29 novembre. Il est donc déjà possible de faire de bonnes affaires sans tomber dans la surconsommation : voici 5 bons plans que nous avons aimés ce mardi.

N’hésitez pas à jeter également un coup d’œil à notre sélection d’hier, : elle est de qualité et la plupart des offres sont encore valables.

AirPods Pro d’Apple — 252 €

Les AirPods Pro sont les meilleurs écouteurs intra à réduction de bruit active du marché. Ils sont éblouissants sur bien des points, du confort à l’autonomie en passant par la réduction en elle-même — sans oublier un gros travail sur la qualité audio. Si vous avez un iPhone ou un iPad, ce sont des compagnons que vous ne regretterez pas. Et ils sont déjà en promo sur Amazon, vendus et expédiés par Amazon, en cochant le « coupon » sur la fiche du produit. À ne pas manquer !

Apple MacBook Pro : 200 euros de réduction sur plusieurs modèles

Les promotions sur les MacBook Pro sont relativement rares alors autant en profiter. La Fnac propose une réduction d’environ 200 euros sur les modèles 13 pouces de cette année, qui disposent désormais tous de la Touch Bar. Le modèle de base, avec son i5 à 1,4 GHz, 8 Go de RAM et 128 de stockage, est ainsi affiché à 1 299 euros. Vous pouvez passer à 256 Go moyennant 1 524 euros, puis au modèle Core i5 à 2,4 GHz (8/256) contre 1 749 euros.

Notez que la Fnac écoule aussi son stock de 15 pouces, depuis que le 16 pouces est sorti. Une version i7 hexacœur à 2,6 GHz, 16 Go de RAM et 256 de stockage est proposée à 2 199 au lieu de 2 699. Si vous ne craignez pas le côté aléatoire du clavier papillon, c’est une excellente machine.

Bose Headphones 700 : 316 euros

Dernier casque haut de gamme de Bose, le Headphone 700 rivalise facilement avec le Sony WH-1000XM3, l’autre star des casques audio à réduction de bruit active du marché. Bose signe ici un quasi-sans-faute : ANC de haute volée, qualité audio au rendez-vous (mais signature un peu plate), confortable et autonome. Le tout pour 316 euros. Nous, on a bien aimé, d’autant qu’à l’usage, les casques Bose sont particulièrement durables. Un achat qui vous tiendra de nombreuses années !

SSD Externe Samsung T5 : à partir de 79 euros (500 Go)

Le Samsung T5 est notre SSD externe préféré : petit, joli et performant, il est livré avec des câbles USB-C / USB-C et USB-A / USB-C. Autrement dit, il accompagnera aussi bien les Mac récents et moins récents que tous les autres ordinateurs. Le modèle 500 Go est à 79 euros, le 1 To à 139 euros. Dans les deux cas, c’est une bonne affaire.

Logitech MX Master : 38 euros

Oui, il s’agit du premier modèle de la célèbre souris de Logitech, il y a eu deux nouvelles versions entre temps, mais tous les points de fort de la série sont déjà là : sans-fil Bluetooth ou 2,4 GHz via le dongle Unifying, capteur qui fonctionne sur toutes les surfaces, molette débrayable et molette latérale. C’est une de nos souris préférées et à moins de 40 euros, c’est simplement le meilleur rapport qualité-prix actuellement.