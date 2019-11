Twitter prévoit de commencer à libérer les noms d'utilisateurs des comptes inactifs depuis au moins six mois. Ce processus s'étalera dans le temps.

Bonne nouvelle si vous êtes sur Twitter et disposez d’un nom d’utilisateur que vous avez dû prendre par défaut, parce que celui dont vous rêviez était déjà occupé : à partir du 12 décembre, les identifiants des comptes inactifs depuis un certain temps pourront être remis sur le marché. Autrement dit, vous allez avoir une chance de mettre la main sur l’identité numérique que vous visiez dès le départ.

Si ce plan a été confirmé par Twitter à The Verge, il ne faut pas s’attendre à une libération massive de pseudonymes. Un porte-parole du réseau social a indiqué que le processus va s’étaler sur plusieurs mois, et pas sur une seule journée. D’autant que l’annonce pourrait inciter des internautes qui s’étaient éloignés de la plateforme à revenir, empêchant de fait la libération de tel ou tel nom.

Problème d’identité

Ce problème d’identité numérique est réel. À la rédaction de Numerama par exemple, nous sommes plusieurs journalistes à être confrontés à ce problème, si l’on veut écrire son prénom et son nom, dans cet ordre et tout attaché. Cela nécessite des subterfuges, en inversant l’ordre, ou en optant pour des formulations plus exotiques — voire en adoptant un banal pseudo. Nos confrères de FrAndroid ont le même souci.

Alors bien sûr, on peut rétorquer qu’il existe des homonymes et qu’il n’y a pas de raison de passer devant eux. C’est pour cela que la notion d’inactivité entre en ligne de compte : s’il n’y a pas de raison d’avoir un quelconque privilège, on peut néanmoins arguer que si le nom n’est pas utilisé, alors que quelqu’un en a besoin, il est justifié de vouloir le réclamer.

Twitter considère qu’un compte devient inactif après 6 mois sans connexion et sans tweet. Il faut toutefois se méfier des comptes qui n’ont rien publié depuis des mois. « Tous les signes d’activité ne sont pas visibles publiquement », écrit le réseau social. Par exemple, le propriétaire du compte se contente peut-être de suivre des conversations, sans vouloir prendre la parole.

Jusqu’à présent, Twitter renâclait à appliquer une telle politique. L’entreprise invitait ses utilisateurs à « choisir une variante disponible de ce nom », en ajoutant au besoin toutes sortes de signes ou de symboles (nombres, traits, abréviations, et ainsi de suite). Seule exception : les cas impliquant des marques déposées, puisqu’il peut s’agir d’une forme de cybersquattage et peut induire le public en erreur.

Mise en garde par mail

Ce qui a convaincu Twitter de changer, c’est la nécessité d’avoir des discussions où les personnes actives peuvent s’identifier et être identifiées correctement. D’une part parce qu’elles s’impliquent sur la plateforme, et qu’il est attendu qu’elles puissent le faire dans de bonnes conditions. D’autre part, parce que cela réduit le risque, pour un tiers souhaitant mentionner quelqu’un, de se tromper d’individu.

D’ores et déjà, Twitter a démarré une campagne de signalement par e-mail pour prévenir les personnes derrière les comptes inactifs que cette politique pourrait s’appliquer à elles si elles ne prennent pas les mesures adéquates. Il leur faut se connecter au site d’ici le 11 décembre et suivre les instructions qui apparaîtront à l’écran. Dans le cas contraire, le nom d’utilisateur retenu sera relâché.