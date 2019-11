Annoncés durant l'événement Surface de fin d'année, les écouteurs Surface Earbuds ne verront pas Noël 2019.

Vous comptiez offrir des Surface Earbuds pour Noël ? Il faudra passer au plan B. Dans un tweet publié le 21 novembre, Panos Panay, en charge des produits chez Microsoft, a annoncé que les écouteurs sans fil ne sortiront pas en 2019. Ils sont repoussés au printemps prochain, ce qui correspond à un retard de plusieurs mois.

« La conception d’un produit correspond à la poursuite continuelle vers la perfection, ce qui prend du temps… parfois plus que ce qui était prévu », confie Panos Panay. Il promet néanmoins que les futurs propriétaires des Surface Earbuds auront droit à « la meilleure expérience possible » au prix de 250 dollars.

Product-making is about the relentless pursuit to get all the details right, which takes time…sometimes more than we planned on. To ensure we deliver the best possible experience for you, our fans & customers, Surface Earbuds will now launch worldwide in Spring 2020 #Surface

— Panos Panay (@panos_panay) November 21, 2019