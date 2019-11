Toujours aussi efficace, mais de plus en plus abordable, le casque sans fil Bose QuietComfort 35 II est aujourd’hui remisé à 270 euros sur Amazon. Cela représente une réduction de plus de 100 euros sur son prix d’origine, sachant qu’il était vendu à 379 euros à sa sortie.

Bose est un acteur incontournable du marché. Les casques sans fil de la gamme QuietComfort sont réputés pour leur système de réduction de bruit active particulièrement efficace, de même pour la qualité sonore d’ailleurs. La bonne nouvelle ? Son modèle le plus connu, le Bose QC 35 II, est aujourd’hui en promotion sur Amazon.

Au lieu de 379 euros à son lancement, le célèbre casque sans fil est disponible à partir de 270 euros, disponible en trois coloris : argent, noir et rose/or.

Si vous préférez le nouveau modèle, notez que le Bose Headphones 700 est également disponible en promotion sur Amazon. Au lieu de 399 euros, il est actuellement affiché à 328 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du casque sans fil Bose QC 35 II ?

Successeur du QC 35, cette seconde itération du célèbre casque de Bose est une amélioration de l’ancien modèle. De ce fait, il reprend naturellement le design circum-aural, la qualité sonore ou encore les fonctionnalités de réduction de bruit active de son prédécesseur.

Le casque est utilisable en mode Bluetooth ainsi qu’en mode filaire, avec une autonomie de 20 heures en mode sans fil, et plus du double quand le câble jack 3,5 mm (fourni avec) est branché. La principale différence avec le premier modèle vient surtout de sa compatibilité avec les différents assistants virtuels : Google Assistant, Amazon Alexa et Siri. Notez d’ailleurs qu’il intègre un indicateur vocal pour vous informer de l’état de la batterie, mais aussi pour signaler un appel ou un message s’il est relié à votre smartphone.

À qui s’adresse le Bose QC 35 II ?

Le Bose QC 35 II est un casque audio sans fil aussi confortable que pratique à utiliser. En intérieur ou en extérieur, il répond parfaitement aux différents usages, que ce soit pour regarder des vidéos ou écouter de la musique, le tout dans de bonnes conditions grâce à son système de réduction de bruit active particulièrement efficace. Depuis l’application Bose Connect (disponible sur iOS et Android), vous pouvez accéder facilement aux paramètres du casque avec votre smartphone ou votre tablette, afin de choisir entre plusieurs modes pour adapter l’annulation du bruit à votre environnement (maison, train, voiture, avion, etc).

Dans ce sens, il conviendra à celles et ceux qui ne souhaitent pas être dérangés par les bruits environnants pendant qu’ils se plongent dans leur musique, dévorent tranquillement des films ou séries, ou tout simplement pour rester concentré à son poste de travail (dans le cas d’un open-space, par exemple).

