Romain Ribout - il y a 37 minutes Tech

Normalement affichés à 229 euros sur l’Apple Store, les AirPods 2 sont aujourd’hui remisés à 171 euros sur Amazon, soit une économie de presque 60 euros sur le prix d’origine de ces écouteurs true wireless. De plus, il s’agit du modèle avec le boîtier de charge sans fil.

Les nouveaux AirPods Pro sont bien plus que des écouteurs, mais ils ne conviennent malheureusement pas à toutes les bourses, avec leur prix avoisinant les 300 euros. La meilleure alternative reste aujourd’hui l’ancien modèle, à savoir les AirPods 2, d’autant plus qu’ils sont actuellement proposés à prix réduit sur Amazon.

On les trouve à 171 euros avec le boîtier de charge sans fil. Ils sont alors encore moins chers que le modèle sans le boîtier de charge sans fil, eux qui sont habituellement disponibles à 179 euros sur l’Apple Store.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les différences avec le premier modèle des AirPods ?

Les AirPods 2 représentent une évolution mineure du modèle de base lancé en 2016. On retrouve d’ailleurs beaucoup de points communs entre les deux : le design blanc avec de longues tiges, l’autonomie de 5 heures environ ou encore la compatibilité avec le Bluetooth 5.0. Cependant, quelques nouveautés en font aujourd’hui de très bons écouteurs sans fil si vous avez un iPhone. Tout d’abord, ils proposent désormais l’activation de l’assistant grâce à Dis Siri sans passer par le téléphone. Ensuite, le boîtier supporte dorénavant la charge sans fil.

Mais, quelles sont les différences avec les nouveaux Apple AirPods Pro alors ?

Les différences sont nombreuses, mais nous allons nous concentrer sur deux d’entre elles. Pour commencer, les AirPods 2 n’embarquent pas à un système d’annulation du bruit ambiant pour améliorer le confort de l’écoute au quotidien. Une feature très en vogue en 2019, mais qui est encore loin d’être parfaite aujourd’hui. Enfin, les AirPods 2 sont surtout appréciés pour leur design agréable dans l’oreille, alors que le modèle Pro a quant à lui opté pour une forme intra-auriculaire dans le but d’améliorer la réduction de bruit passive, mais ce n’est évidemment pas au goût de tout le monde.

Enfin, les Apple AirPods sont-ils utilisables avec un smartphone Android ?

Oui, mais toutes les fonctionnalités ne sont malheureusement pas disponibles. Apple favorise en premier lieu son écosystème. Avec un iPhone, l’appairage se fait très rapidement, basculer entre divers appareils est un jeu d’enfant et plusieurs fonctionnalités intéressantes rendent l’expérience bien plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette. Ceci étant dit, il est tout à fait possible de les utiliser avec un smartphone Android. Nos confrères de FrAndroid vous expliquent tout.

