[Le Deal du week-end] Généreux, Cyberghost ? Avec son abonnement VPN d'un an, l'entreprise offre 6 mois gratuits. Le coût mensuel revient à 2,75 euros par mois, soit 49,50 euros pour 18 mois, un tarif normalement réservé à celles et ceux qui s'inscrivent pour 3 ans.

Si l’on recommande Cyberghost comme solution VPN, ce n’est pas pour rien. Hormis le fait d’être l’un des principaux acteurs grand public du secteur, l’entreprise propose un service de qualité que nous avons bien évidemment testé et approuvé avant de rédiger ces lignes. Il se classe d’ailleurs dans notre top 3 des solutions VPN du moment.

Aujourd’hui, on revient à parler de lui grâce à une promotion qui vous permettra de le tester sans vous engager sur une trop longue durée. En plus de proposer son abonnement d’un an à 2,75 euros par mois, soit le prix mensuel de l’abonnement 3 ans, Cyberghost offre également 6 mois gratuits. Concrètement, vous payez 12 mois et vous profiterez du service pendant 18 mois.

Notez qu’une période d’essai de 45 jours est octroyée pour se faire un avis sur la qualité du service. Si vous n’êtes pas satisfait, il suffit de contacter le service client pour obtenir votre remboursement dans son intégralité.

Pour mieux comprendre l’offre

Peut-on faire confiance à Cyberghost pour la sécurité de ses données ?

Cyberghost est un acteur sérieux sur le marché très opportuniste et saturé du VPN. L’entreprise possède près de 5 800 serveurs à travers le monde (90 pays au total) pour assurer un service de qualité à ses utilisateurs et utilisatrices, tout en garantissant de ne pas conserver leurs données. Il fait d’ailleurs partie des trois principaux VPN que nous recommandons dans notre guide des meilleurs VPN du moment.

Avec cet abonnement, est-il possible d’accéder au catalogue américain de Netflix, par exemple ?

Oui. Les serveurs Cyberghost sont compatibles avec le streaming. Netflix a pour l’instant beaucoup de tolérance sur la pratique, même si elle est interdite dans ses guidelines. Ce n’est pas vrai pour tous les services de streaming, notamment Disney+ où il était tout simplement impossible de se connecter à la bêta hollandaise.

Avec quels appareils peut-on utiliser le VPN Cyberghost ?

Le VPN de Cyberghost est disponible sur la majorité des appareils utilisant un OS moderne. La liste complète se trouve à cette adresse et l’on retrouve iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS, Linux et même quelques routeurs qui vous permettront de passer tout votre réseau derrière le VPN.

Est-ce que je peux partager mon abonnement avec des proches ?

C’est tout à fait possible. L’abonnement Cyberghost permet de connecter jusqu’à 7 appareils différents avec une seule licence.

C’est difficile à utiliser au quotidien ?

Cyberghost fait partie des bons élèves côté interface. Le client est joli, organisé et surtout bien expliqué, avec un bel effort en ce qui concerne la traduction en français.

