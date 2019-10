Les AirPods, écouteurs sans fil les plus populaires du marché, sont désormais déclinés dans une version Pro. Réduction de bruit active et format intra au programme.

Les bruits de couloir n’avaient jamais été aussi intenses autour des AirPods Pro : les écouteurs sont désormais officiels. Par un communiqué surprise, Apple a dévoilé ses nouveaux AirPods, écouteurs sans fil sur un format « intra » et embarquant de la réduction de bruit active. Le tout, disponible dès le 30 octobre pour 279 €.

Des tas de fonctionnalités

Les AirPods avaient amené une petite révolution dans le monde des écouteurs sans fil : permettre une connexion simple à un smartphone et proposer un son correct pour la mobilité. Le tout, en s’intégrant parfaitement dans l’écosystème Apple — notamment grâce à la commande Dis Siri.

La réduction de bruit active est clairement la première chose que l’on remarque sur la fiche technique : en plus de s’insérer dans vos oreilles grâce à des embouts « intra », les AirPods Pro promettent une réduction de bruit active dynamique. Cela signifie qu’Apple a travaillé pour faire entrer un système comparable à ce qu’on trouve dans les casques dans ces petits objets. Au-delà des promesses, on a hâte de voir si cela permet effectivement de profiter d’une réduction du bruit dans un open space ou dans la rue, même si la musique n’est pas jouée — ce qu’Apple ne présente pas.

Un mode dit « Transparence » a été conçu pour, au contraire, annuler l’isolation phonique des AirPods Pro et vous permettre d’entendre ce qui vous entoure, grâce aux micros que l’on trouve à l’extrémité des pointes.

Un nouveau design

Côté look, l’objet a été repensé — et c’est tant mieux, tant la principale critique des détracteurs du produit reposait sur le design général de l’objet. Les tiges sont bien plus courtes et le côté oblique des écouteurs pourra normalement permettre à l’embout de bien tenir dans les oreilles, sans trop dépasser d’un côté ou de l’autre. Trois tailles d’embouts seront livrées avec l’appareil. Côté hardware, Apple promet un « égalisation adaptative » et une intégration poussée de la puce H1, qui permet de gérer toutes les interactions entre le produit et iOS. La tige est tactile et sert d’interface, vous permettant de régler le mode de réduction de bruit, par exemple.

L’autonomie peut surprendre : Apple promet 4 heures et demi d’écoute avec la réduction de bruit activée. C’est énorme pour des écouteurs de ce format — qu’on range dans leur boîtier à chaque fois qu’on les enlève pour les recharger. Sans test complet, on ne peut que, pour l’instant, leur faire confiance.

Côté prix, cela peut paraître élevé, mais ce type d’accessoire est encore cher. Les Powerbeats Pro, l’une de nos références, coûtent par exemple 249 €. Heureusement, pour 279 €, le boîtier de recharge sans fil est inclus.