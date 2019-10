Au lieu de 229 euros sur l'Apple Store, les Apple AirPods 2 descendent à 160 euros grâce à un code promo valable uniquement aujourd'hui. C'est une excellente offre, d'autant plus qu'il s'agit du modèle avec le boîtier de charge sans fil.

Depuis le premier modèle d’AirPods, les écouteurs sans-fil de la firme de Cupertino sont devenus une véritable référence sur le marché. Cela se vérifie aussi bien par rapport aux concurrents qui ont recopié le design que par les nombreuses contrefaçons disponibles… Le deuxième modèle, nommé sobrement AirPods 2, reprend évidemment la formule à succès de son prédécesseur, mais en ajoutant quelques nouveautés.

Vendus avec leur boîtier de charge sans fil, les Apple AirPods 2 sont aujourd’hui disponibles à 160 euros grâce au code promo RAKUTEN10. Vous recevrez également 8,53 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Expédition depuis la Chine en 8 à 12 jours ouvrés. Le produit est livré avec un adaptateur pour les prises électriques françaises. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours effectuer vos achats avec PayPal pour des produits issus de l’importation. Passer par la plateforme de paiement en ligne facilitera en effet la procédure de remboursement en cas de litige.

Quelles sont les différences avec le premier modèle des AirPods ?

Les AirPods 2 représentent une évolution mineure du modèle de base. On retrouve d’ailleurs beaucoup de points communs entre les deux : le design résolument blanc avec de longues tiges, l’autonomie de 5 heures environ, la compatibilité avec le Bluetooth 5.0, etc. Cependant, quelques nouveautés en font aujourd’hui les meilleurs écouteurs sans fil si vous avez un iPhone. Tout d’abord, ils proposent désormais l’activation grâce à Dis Siri sans passer par le téléphone et le nouveau boîtier supporte dorénavant la charge sans fil.

Les Apple AirPods sont-ils utilisables avec un smartphone Android ?

Oui, mais toutes les fonctionnalités ne sont malheureusement pas disponibles. Apple favorise en premier lieu son écosystème. Avec un iPhone, l’appairage se fait très rapidement, basculer entre divers appareils devient un jeu d’enfant et plusieurs features intéressantes rendent l’expérience bien plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette. Ceci étant dit, il est tout à fait possible de les utiliser avec un smartphone Android. Nos confrères de FrAndroid vous expliquent tout.

Peut-on faire confiance aux AirPods venant de Chine ?

Vous êtes sûrement au courant des produits contrefaits ressemblant fortement aux AirPods… Nous tenons cependant à vous rassurer qu’il s’agit bel et bien de la véritable version made by Apple. Nous les avons commandés à la rédaction auprès de ce revendeur et nous pouvons témoigner de leur authenticité.

On a acheté les faux AirPods les plus vendus sur Amazon : le résultat va vous surprendre (non) 👇 pic.twitter.com/yYtzCMmVgZ — Numerama (@Numerama) July 4, 2019

