Lancé il y a un mois seulement, l'iPhone 11 est d'ores et déjà en promotion sur Rakuten. Au lieu de 809 euros, on trouve aujourd'hui le modèle 64 Go à 709 euros seulement, soit le prix actuel de l'iPhone XR sur l'Apple Store. Autant vous dire que le choix est vite fait !

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

La nouvelle génération d’iPhone est officiellement disponible depuis le 19 septembre dernier. La firme de Cupertino a continué sur sa lancée en proposant trois nouveaux smartphones cette année, dont l’iPhone 11, remplaçant abordable de l’iPhone XR. On trouvait déjà que le XR était trop cher par rapport aux iPhone 8 et 11, alors quand on peut avoir le 11 au prix du XR… on fonce.

Car oui, l’iPhone 11 est lui aussi disponible à 709 euros. Pour bénéficier de la promotion sur Rakuten, il suffit de rejoindre gratuitement le Club R et de saisir le code promo RAKUTEN20 avant de finaliser la commande.

Le produit est expédié depuis le Royaume-Uni sous 10 à 20 jours ouvrés. Il est livré avec un adaptateur pour les prises électriques françaises.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales améliorations de l’iPhone 11 ?

L’iPhone 11 représente une belle évolution par rapport à l’iPhone XR. Certes, il conserve globalement le même design avec de nouvelles couleurs bienvenues. On trouve d’ailleurs le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces (un peu plus lumineux qu’auparavant) et la même taille d’encoche, intégrant cette fois-ci la nouvelle version de Face ID.

Les principales améliorations viennent surtout de sa fiche technique, qui partage également quelques points communs avec les iPhone 11 Pro. Il monte en puissance grâce à la nouvelle puce A13 Bionic et propose, par la même occasion, une meilleure solution photo avec son double capteur intégrant un objectif ultra grand-angle — le tout, en améliorant son autonomie. De plus, il est désormais étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur.

iPhone 11 et iPhone XR : quel smartphone abordable d’Apple choisir en 2019 ?

Pour 100 euros de plus, nous vous conseillions déjà l’iPhone 11 par rapport à l’iPhone XR. Au même prix, la question ne se pose même plus. Les nouveautés et améliorations sont suffisamment nombreuses pour oublier l’ancien modèle.

iPhone XR : le mauvais prix face à l'iPhone 11 et l'iPhone 8 L’iPhone XR est mort, vive l’iPhone 11 ? Pourquoi il ne faut pas acheter l’iPhone star de 2018 👇 Publiée par Numerama sur Mercredi 11 septembre 2019

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.