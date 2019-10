Romain Ribout - il y a 15 minutes Tech

Si vous n'avez pas assez d'espace libre sur votre PC pour accueillir les 150 Go de Red Dead Redemption 2, nous avons la solution : le SSD SanDisk Ultra de 250 Go est aujourd'hui remisé à 32 euros sur Amazon, contre 49 euros habituellement. C'est le deal du jour, par Numerama.

La version PC de Red Dead Redemption 2 arrive le 5 novembre prochain, soit un peu plus d’un an après son lancement sur PlayStation 4 et Xbox One. Le contenu du jeu est gargantuesque et cela se traduit par 150 Go de données à installer. Si vous craignez de ne pas avoir assez de place pour accueillir le jeu de Rockstar, il y a une solution simple : investir dans un SSD.

Au lieu de 49 euros, la référence SanDisk Ultra d’une capacité de 250 Go est actuellement disponible à 32 euros sur Amazon, soit -34 % d’économie sur le prix d’origine.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du SSD SanDisk Ultra ?

Le SSD SanDisk Ultra possède une capacité de 250 Go. Il intègre un port SATA III, mais est livré sans câble. Concernant sa vitesse, il peut atteindre 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, selon les configurations de votre machine, tout en apportant une certaine stabilité de transfert grâce à la technologie nCache TM 2.0.

Quels sont les avantages par rapport à un disque dur traditionnel ?

Un SSD possède plusieurs avantages par rapport aux HDD. Tout d’abord, ils sont plus compacts en adoptant le format 2,5 pouces, ce qui leur permet de se loger plus facilement dans un PC de bureau, mais aussi dans un ordinateur portable. Ils profitent par ailleurs d’une conception plus robuste. L’absence de pièces mécaniques leur permet en effet de résister beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations, ce qui favorise également la longévité du produit, et donc de vos données. Ensuite, la vitesse de transfert est évaluée 10 fois plus élevée que sur un disque dur classique.

Est-ce une meilleure solution pour jouer sur PC ?

Clairement, oui. Comme dit précédemment, la vitesse de transfert est bien meilleure sur un SSD, ce qui réduira fortement les temps de chargement par exemple. Installer Red Dead Redemption 2 sur un SSD est l’assurance de profiter d’une expérience de jeu optimale, à condition d’avoir une machine suffisamment puissante pour faire tourner le jeu de Rockstar, bien entendu.

