En décembre 2018, Essential stoppait les frais concernant son PH-1, un téléphone imaginé par le père d’Android qui n’a pas rencontré le succès escompté (malgré des grandes ambitions et quelques arguments). À cette époque, on craignait beaucoup pour l’avenir de la startup, notamment parce que le parachute doré proposé à Andy Rubin pour se taire au sujet de harcèlements dont il était l’auteur présumé. Sauf que l’intéressé a déterré son compte Twitter le 8 octobre 2019 pour présenter Project Gem, un smartphone très étrange.

Rubin commence par partager une vidéo montrant quatre smartphones de différentes couleurs posés côte à côte. On remarquera la teinte très flashy, avec des finitions qui reflètent beaucoup la lumière. Puis, on découvre un produit très longiligne, encore plus que les derniers Xperia 21:9 de Sony. Au point d’avoir déjà des doutes sur son ergonomie…

Essential prépare un nouveau smartphone très étrange

À l’arrière, un unique capteur photo disposé dans un cercle prend place, accompagné de ce qui ressemble à une zone d’interaction (déverrouillage par empreintes digitales ?). À l’avant, l’écran affiche des bords assumés et un trou en haut à gauche pour accueillir un capteur pour les selfies. Sur la tranche, Essential conserve les boutons d’allumage et dédié au volume. Dans sa maigre description, Andy Rubin précise simplement que Project GEM s’appuie sur un nouveau design d’interface en phase avec ce facteur de forme jamais vu. On le voit par exemple dans la disposition des Widgets rangés dans des carrés qui semblent pouvoir défiler verticalement.

Peu après les tweets d’Andy Rubin, Essential a annoncé qu’il travaille actuellement sur un nouveau produit pensé pour changer notre vision de l’appareil mobile. « Il est actuellement en phase de test au sein de notre équipe en dehors du labo. Nous sommes pressés à l’idée d’en dire plus très bientôt », se contente d’indiquer l’entreprise. S’agirait-il de l’Essential Phone 2, évoqué en juin dernier ? En octobre 2018, il se murmurait qu’Essential rêverait d’un petit smartphone doté d’une intelligence artificielle suffisamment poussée pour devenir autonome. Pour le moment, on a le petit smartphone.

