Les French Days d'automne sont lancés chez les e-commerçants. L'occasion de retrouver des offres intéressantes un peu avant la grande période commerciale qui précède Noël -- Black Friday en tête de fil.

iPhone XS — 849 €

Un iPhone de l’an passé, périmé ? Jamais ! Les iPhone XS sont encore au top, ultra puissants et des as de la photographie mobile. Avec en prime un magnifique écran OLED, ce que n’a pas le nouvel iPhone 11.

Gamme Galaxy S10 — à partir de 449 €

En 2019, Samsung a sorti une excellente gamme de smartphones sous l’étiquette Galaxy S10. En cette fin d’année, ils font toujours partie du haut du panier et vous ne regretterez aucun achat dans cette collection — même le S10e est vraiment très bon, en petit format avec un très bon appareil photo et l’interface Samsung, moins austère que celle des Pixel. Pour les French Days, ils se trouvent à partir de 449 €.

Google Wifi — 79 €

Les Google Wifi sont des routeurs Wi-Fi géniaux, contrôlables depuis une app et qui vont ringardiser les puces installées dans vos box. C’est adopté chez nous depuis le lancement, et c’est une recommandation que nous ne changeons pas : très bien.

TV QLED 4K Samsung — 799 €

Et s’il était l’heure de changer de TV pour préparer l’arrivée de Disney+ et Apple TV+ en 4K ? Les modèles QLED de Samsung sont bradés sur Darty : on peut s’offrir 49 pouces de diagonale pour 799 € et 55 pouces pour 1 200 €.

Xiaomi M365 Pro — 399 €

La trottinette Xiaomi M365 a réussi à imposer Xiaomi comme le meilleur constructeur de trott’ individuelle, par un rapport qualité/performances/prix imbattable. En pratique, la M365 Pro fait tout en mieux, avec en plus un bel écran couleur.

AirPods 2 — 139 €

Les AirPods 2 sont les meilleurs compagnons sans fil de toute personne ayant un iPhone. Pratiques, efficaces et agréables à porter en toute situation, les AirPods 2 ont lancé une mode côté audio. À 139 € avec le boîtier de recharge filaire (on utilise très peu la recharge sans fil au quotidien), c’est un excellent choix.

Comment ne pas se faire avoir par les faux AirPods ? On a acheté les faux AirPods les plus vendus sur Amazon : le résultat va vous surprendre (non) 👇 Publiée par Numerama sur Jeudi 4 juillet 2019

