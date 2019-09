Echo Glow, Echo Frames, Echo Loop, Echo Studio... Amazon a annoncé énormément de nouveaux produits au cours de sa conférence annuelle ce 25 septembre 2019. On les passe en revue.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Amazon n’y est pas allé de main morte avec les annonces de nouveaux produits. Au cours de sa conférence annuelle qui se tenait le 25 septembre 2019, le géant de la tech et du e-commerce a dévoilé une dizaine de nouveaux produits, que ce soient de grosses améliorations d’appareils existants ou des inédits.

On retiendra en particulier l’arrivée d’Amazon sur le segment des lunettes connectées pour la première fois avec un prototype qui soulève de nombreuses questions. Voici toutes les annonces d’Amazon, qui prépare déjà activement les fêtes de fin d’année.

Echo Frames, les lunettes selon Amazon

Les lunettes connectées d’Amazon, Echo Frames, sont probablement le produit le plus marquant présenté au cours de la conférence du géant américain. De loin, elles ressemblent à des lunettes toutes simples. Elles n’embarquent aucune caméra, mais elles ont un micro, et permettent à leur propriétaire d’entendre Alexa sans porter d’écouteurs. Elles sont également reliées à un smartphone pour permettre de lire certaines notifications.

Prix : 179,99 dollars (pas de prix en euros)

Date de sortie : Inconnue (en France comme ailleurs), uniquement sur invitation pour l’instant

Echo Loop, un anneau pour les gouverner tous

Avec les Echo Frames, les Echo Loop d’Amazon sont clairement le produit qui a le moins de chance de devenir viral sur un marché global, mais l’entreprise américaine les utilise pour montrer l’étendue de ses capacités de recherches ainsi que sa vision du monde de demain. L’Echo Loop n’est rien d’autre qu’une grosse bague connectée, à laquelle vous pouvez murmurer pour déclencher Alexa, et qui, en échange, donne des réponses à voix haute. « Parlez lui et vous entendrez une réponse à travers le minuscule haut-parleur », prévient l’entreprise, qui prévient qu’il faudra porter la bague très près de votre oreille.

Prix : 129,99 dollars (pas de prix en euros)

Date de sortie : Inconnue (en France comme ailleurs), uniquement sur invitation pour l’instant

Echo Flex, la prise-enceinte connectée

Une prise qui fait aussi enceinte connectée, ou une enceinte qui fait aussi prise ? On ne sait pas trop comment la nommer, mais l’Echo Flex est certainement un objet curieux, qui permet d’avoir accès à Alexa partout, mais aussi de l’utiliser comme un interphone. En somme, l’Echo Flex fait tout comme une enceinte connectée, mais n’en n’a pas le look.

Prix : 29,99 euros

Date de sortie en France : 14 novembre 2019

Echo Glow, la veilleuse connectée

Il manquait bien une grosse boule lumineuse à votre enceinte connectée ! Amazon a donc présenté l’Echo Glow, une petite enceinte avec Alexa pensée pour s’insérer dans les chambres d’enfants. L’enceinte est jonchée d’une petite sphère capable d’émettre de la lumière de plein de couleurs.

Prix : 29,99 dollars

Date de sortie aux États-Unis : 20 novembre 2019

Date de sortie en France : Inconnue

Echo studio, nouvelles enceintes, meilleur son

Le « premier Echo avec Dolby Atmos » est la toute dernière version des enceintes connectées d’Amazon qui embarque 5 haut-parleurs directionnels et, évidemment, Alexa. Jusqu’ici, c’est plutôt le Homepod d’Apple qui était la référence en matière de son : Amazon compte essayer de lui grappiller des parts de marché (notamment en imitant sa capacité à scanner la pièce pour émettre le meilleur son, et en misant sur du son 3D) tout en restant deux fois moins cher.

Prix : 199,99 euros

Date de sortie en France : 7 novembre 2019

Echo dot, avec horloge

Le nouvel Echo dot « with clock » porte bien son nom : il s’agit de la dernière génération de la petite enceinte connectée d’Amazon, mais qui affiche l’heure, ce qui est idéal pour faire réveil — et moins contraignant que l’Echo Spot et son écran.

Prix : 69,99 euros

Date de sortie en France : 16 octobre 2019

Amazon Echo (3è génération)

On ne la présente plus : l’enceinte connectée d’Amazon, Echo, a été améliorée avec, notamment, de nouveaux haut-parleurs et un son Dolby.

Prix : 99,99 euros

Date de sortie en France : 16 octobre 2019

