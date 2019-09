Jérôme Durel - il y a 9 minutes Tech

Le bon plan du jour : le SSD de 1 To coûte désormais moins de 100 euros chez Sandisk. De quoi donner un coup de jeune à votre PC ou votre PS4.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les SSD sont toujours l’option la moins onéreuse et la plus simple pour donner un coup de jeune à votre ordinateur ou un coup de boost à votre PS4. Le SSD Plus de Sandisk, d’une capacité de 1 To est disponible à 99,95 euros sur Amazon. Moins de 10 cts le Go donc, qu’il est loin de le temps où les SSD étaient inabordables.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que ce SSD a de particulier ?

Assez peu de choses, ce disque est très classique : 1 To de mémoire Type « TLC », légèrement de meilleure qualité que la QLC que l’on trouve sur d’autres disques un peu moins chers. En pratique cela veut dire que ce disque est adapté à une utilisation quotidienne dans votre PC ou votre PS4.

Toutefois, si vous effectuez de nombreux cycles d’écriture chaque jour, il pourra trouver ses limites au bout de quelques années. Les débits en lecture et écriture tournent autour de 500 Mo/s.

Dans quelles machines puis-je l’utiliser ?

Toutes celles que disposent d’un connecteur S-ATA. C’est-à-dire à peu près tous les ordinateurs de bureau, votre PS4 et dans certains cas votre ordinateur portable. Oubliez les ultrabook, leur mémoire est soit dans un format différent (m2), soit soudée à la carte mère.

