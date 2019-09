Ces jours-ci, Cyberghost propose une offre spéciale sur son abonnement de 18 mois : il revient à 2,75 euros par mois.

Cyberghost fait partie des trois principaux VPN que nous recommandons dans notre guide des meilleurs VPN du moment. Actuellement au prix de 2,75 euros par mois pendant 18 mois (soit un total de 49,50 euros), Cyberghost propose tout ce que l’on peut attendre d’un fournisseur de VPN haut de gamme : application claire et ergonomique, serveurs compatibles avec le streaming (Netflix est connu pour son laxisme sur le sujet) et jusqu’à 7 appareils couverts par une seule licence.

Il possède en plus près de 5 700 serveurs répartis dans 90 pays du monde et garantit de ne pas conserver les données de ses utilisateurs et utilisatrices. Bref, que ce soit pour de la cybersécurité ou du contournement de géoblocage, médias inclus, il est plus que convenable.

3 questions pour mieux comprendre cet abonnement de 18 mois

Est-ce que ce VPN vaut vraiment ses 50 euros ?

Pour nous, c’est l’un des meilleurs VPN du moment, même s’il ne marche pas avec Disney+. Il faut savoir qu’il existe une période d’essai de 45 jours pour se faire une bonne idée de la qualité du service. Si vous n’êtes pas satisfait, contactez le service client qui vous remboursera dans l’heure.

Sur quels appareils puis-je installer ce VPN ?

Sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à un OS moderne. La liste complète se trouve à cette adresse. Concrètement, iOS, Android, Windows, MacOS, Linux et même quelques routeurs sont supportés par Cyberghost.

C’est difficile à utiliser ?

En termes d’interface, Cyberghost fait partie des bons élèves du genre. L’interface de son client est belle et surtout bien expliquée et bien traduite. En trois clics on sait sur quels serveurs il faut se connecter en fonction de ses usages.

Si vous souhaitez plus d’options, la rédaction a testé pour vous tous les VPN grand public du marché. Notre comparatif complet pourra vous aiguiller.