Apple présentera sa nouvelle gamme d'iPhone ce mardi 10 septembre au soir. Voici comment voir la conférence en direct.

Apple présentera, entre autres, sa nouvelle gamme d’iPhone ce mardi 10 septembre 2019 au cours de son keynote annuel. Comme les fuites n’ont pas été nombreuses, on ne sait pas encore de quoi sera fait cette conférence, qui débute à 19h (heure française). Elle aura lieu dans le désormais incontournable amphithéâtre Steve Jobs à Apple Park, le campus de la marque à Cupertino (Californie).

En plus de la suivre sur le site et le compte Twitter de Numerama — où nous réaliserons un suivi en direct en plus d’articles de rebond —, vous avez cette année de nombreuses manières de suivre la conférence. Pour la première fois, la marque à la pomme espère par exemple toucher un plus large public avec une diffusion en streaming de son événement sur YouTube.

Voici où suivre la conférence Apple à partir de 19h :

Apple devrait présenter sa nouvelle gamme de smartphone, les iPhone 11 (Max ? Pro ?) commercialisés dans la foulée quelques jours plus tard.

D’après l’image promotionnelle de la conférence diffusé par Apple — un logo de pomme en cinq couleurs — il est possible que la multinationale dévoile des iPhone dans deux nouveaux coloris que l’on ne connaissait pas : vert et violet.

La multinationale mise gros cette année, où la concurrence n’a jamais été aussi féroce (Pixel 4 de Google, Samsung prêt à innover) et où Apple continue de développer ses branches de services (News, Music, TV+) pour ne plus miser que sur le hardware et attaquer d’autres marchés potentiellement lucratifs.