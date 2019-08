YouTube expérimente jusqu'à la mi-septembre une option autorisant les internautes à mettre autant de vidéos qu'ils veulent en file d'attente pour pouvoir les regarder à la suite.

Manque-t-il la possibilité d’ajouter des vidéos en file d’attente sur YouTube ? Google, de toute évidence, se pose la question. L’entreprise américaine propose aux internautes de tester une fonctionnalité de ce type jusqu’au 10 septembre, en s’inscrivant sur sa page dédiée aux fonctions expérimentales du service. À l’issue du test, Google décidera si cette option mérite d’être ajoutée au site.

Jusqu’à présent, la lecture de plusieurs vidéos à la suite nécessite de créer soit une liste de lecture ou de laisser les algorithmes de YouTube déclencher une nouvelle vidéo dès que vous avez achevé celle que vous étiez en train de visionner. C’était plutôt fastidieux dans le premier cas, et incitait à la passivité dans le second, surtout que les vidéos mises en avant n’étaient pas forcément celles que vous vouliez voir.

Anybody else feel like we need a better way to queue up the next video ?

If you’re like 🙋‍♀️, try our new “Create a Queue” experiment for the next two weeks at https://t.co/7yHiRDQCDV.

Make sure you’re signed in & hit the “Try it out” button under “Create a Queue”. https://t.co/mmV98W0OD6

— TeamYouTube (@TeamYouTube) August 28, 2019