Le dernier MacBook Air, avec son flamboyant écran Retina et 256 Go de stockage, est disponible avec une réduction de 200 euros chez Rue du Commerce. Le timing est idéal pour la rentrée.

Apple a mis jour son MacBook Air début juillet, il fallait bien un nouveau modèle pour le « back to school ». Cette dernière itération, dans sa version Or avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, est disponible chez Rue de Commerce pour 1 299 euros après application du code promo BTSIT100, soit 200 euros de moins que le prix demandé par Apple.

Après la refonte en profondeur de 2018, pour enfin intégrer un écran Retina, la dernière mise à jour du MacBook Air — du 9 juillet 2019 exactement — est beaucoup plus timide. Elle intègre désormais un écran Retina « True Tone », un processeur légèrement plus rapide et enfin le dernier clavier Papillon censé limiter les problèmes de touches bloquées. Pour le reste, rien ne change : on retrouve le châssis en « biseau » dans l’aluminium hérité des MacBook Pro. On note également la présence du capteur TouchID dans la touche d’allumage.

L’accessoire indispensable Le MacBook Air ne disposant que de deux ports USB-C, on conseille chaudement d’investir également dans un hub/adapteur pour retrouver les connecteurs d’antan. Le meilleur d’entre eux est selon nous ce hub HooToo à 32,99 euros qui vous permet de récupérer 3 ports USB A, un lecteur de Carte SD et une sortie HDMI.

En dépit de la légère hausse de performances, les défauts de la machine subsistent : elle peine toujours en 3D et ne convient à pas franchement à des usages gourmands comme le montage vidéo intensif. Elle ne dispose enfin que deux ports USB-C. En revanche, son format compact et léger et son autonomie d’environ 8h en font un ordinateur idéal pour les bancs de la fac.

Pourquoi on aime le MacBook Air ?

L’écran Retina True Tone juste 👌 ;

Compact et léger ;

Il est beau.

Le MacBook Air 256 Go (Or) est disponible à 1 299 euros chez Rue du Commerce avec le code promo BTSIT100 appliqué automatiquement, au lieu de 1 499 euros chez Apple.