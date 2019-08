La marque Nike a dévoilé une paire de baskets Huarache compatibles avec Siri.

Nike n’en finit plus de bercer ses baskets dans un océan de technologies. En janvier dernier, l’équipementier présentait l’Adapt BB, une chaussure auto-laçante connectée. Il enchaîne le 29 août 2019 avec l’officialisation d’un nouveau modèle de sa mythique Huarache. La basket sera auto-laçante, connectée et… compatible avec Siri.

« Une Huarache pour le futur » se permet Nike. Un comble quand on sait que cette chaussure au design particulier est née en 1991. Revenue à la mode ces dernières années, elle est désormais prête à embarquer les technologies du moment. Elle intègre notamment FitAdapt, une plateforme intelligente qui évolue avec l’utilisateur.

‘Dis Siri, lace mes Nike’

Comme l’Adapt BB, l’Adapt Huarache est équipée de deux points lumineux dont on peut personnaliser la couleur. Au-delà de leur caractère esthétique (il faut aimer le futur), ils peuvent permettre de renseigner sur le mode de laçage en cours. Via l’application, on peut choisir entre différents maintiens selon l’activité pratiquée (exemple : un lien plus fort si on part pour un marathon). Si Nike fait des recommandations basiques, on pourra créer ses propres profils de serrage.

Les fonctionnalités connectées de l’Adapt Huarache peuvent être activées à la voix grâce à l’assistant Siri (qui n’est pas le plus fiable du marché, on le rappelle). La basket est compatible avec les Raccourcis pour gagner encore plus de temps dans certaines situations habituelles (exemple : quand on se déchausse en rentrant chez soi). Nike n’a pas non plus oublié l’Apple Watch, qui offre une gestion de ses baskets intelligentes depuis le poignet.

L’Adapt Huarache sera disponible le 13 septembre chez SNKRS et certains revendeurs. Le prix n’a pas été communiqué mais on se souvient que l’Adapt BB a été lancée à 350 euros en France.

Crédit photo de la une : Nike Signaler une erreur dans le texte