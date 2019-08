Clément Grandjean - il y a 19 minutes Tech

Choisir le bon écran est primordial pour profiter au maximum de vos jeux PC. Quels sont les meilleurs écrans pour jouer du moment ? Suivez le guide.

Choisir son écran pour jouer sur PC peut-être une tâche ardue. Des centaines de références sont disponibles sur le marché et les différents constructeurs se livrent une bataille sur les caractéristiques et spécificités embarquées par les différents moniteurs.

On retrouve 3 grandes caractéristiques qui modifient de façon notable l’expérience en jeu : la fréquence de rafraîchissement (en Hz), la définition (en pixels) et la compatibilité HDR qui offre une plage dynamique plus élevée afin d’obtenir un meilleur rendu de la luminosité et des couleurs.

Certains écrans sont compatibles Nvidia G-Sync ou AMD Freesync. Ces deux technologies permettent d’éviter les problèmes de déchirure de l’image en calant le taux de rafraîchissement de l’écran sur la fréquence d’image délivrée par la carte graphique. Cela permet d’obtenir d’un meilleur taux de rafraîchissement avec une image toujours parfaite. G-Sync ne fonctionne qu’avec une carte graphique Nvidia, Freesync avec un GPU AMD et dans certains cas avec un produit Nvidia également.

Nous avons sélectionné des produits avec des caractéristiques et des tarifs différents afin de vous aider à choisir le meilleur écran de gamer en fonction de vos besoins et de votre budget.

Notre recommandation Samsung C27HG70 Le plus polyvalent Samsung s’est lancé sur le marché des écrans gaming depuis quelques années avec des produits embarquant de nombreuses caractéristiques intéressantes et une calibration au-dessus de la moyenne. Le C27HG70 n’échappe pas à la règle et propose une solution sans défaut qui conviendra à tous les joueurs qui recherchent une expérience haut de gamme. Le moniteur du coréen dispose d’une dalle QLED incurvée de 27 pouces en définition WQHD (2560 x 1440 pixels). Il affiche un temps de réponse de 1 ms et une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz pour une bonne expérience sur les jeux de tir compétitifs. En bref C’est notre recommandation,

Pour tous les joueurs exigeants,

Dalle de 27 pouces QLED incurvée,

Définition WQHD (1440p) & certifié HDR,

144 Hz, 1 ms & compatible Freesync 2. Retrouvez le Samsung C27HG70 à moins de 500 euros Le rapport qualité/prix 4K HDR BenQ EL2870U 4K/HDR à petit prix BenQ est un des leaders du marché des écrans pour le gaming. Avec ses produits au rapport qualité/prix très agressif, la marque taïwanaise s’est forgé une bonne réputation chez les joueurs à la recherche des meilleures technologies pour jouer (haute fréquence, et définition élevée) mais qui n’ont pas un budget illimité. Avec son EL2870U, BenQ propose un écran pensé pour profiter au maximum de ces contenus multimédias à prix cassé. Son grand atout est d’intégrer une dalle de 28 pouces avec une définition 4K certifiée HDR. Bien entendu, il faudra posséder une carte graphique puissante (RTX 2070 ou supérieur recommandé) pour profiter de ses jeux en 4K dans de bonnes conditions. En bref Pour jouer et regarder des contenus en très haute définition,

Dalle de 28 pouces TN LCD,

Définition 4K (2160p) & certifié HDR,

60 Hz, 1 ms & compatible Freesync (1). Retrouvez le BenQ EL2870U à moins de 300 euros Le meilleur pour l’esport à moins de 200 euros BenQ Zowie XL2411P Le meilleur pour les FPS compétitifs BenQ propose également une gamme complète d’écrans pour les jeux compétitifs : Zowie. Le XL2411P est sans aucun doute le produit le plus populaire de la gamme et l’un des plus utilisés chez les joueurs professionnels. Grâce à sa définition standard (le Full HD), sa diagonale moyenne et sa fréquence de rafraîchissement élevée, il permet d’avoir une expérience optimale sur les jeux de tir compétitifs comme CS:GO, Overwatch ou encore Fortnite (avec une carte graphique capable de délivrer 144 images par seconde). Même s’il est assez classique dans l’ensemble, c’est sans aucun doute l’un des meilleurs rapports qualité/prix sous la barre des 200 euros et nous pouvons le recommander à tous les joueurs qui recherchent une solution accessible pour profiter de tous ses jeux dans de bonnes conditions. En bref Pour jouer à des jeux compétitifs au meilleur prix,

Dalle de 24 pouces TN LCD,

Définition Full HD (1080p),

144 Hz, 1 ms Retrouvez le BenQ Zowie XL2411P à moins de 200 euros Pour les gros budgets Samsung C49HG90 Le panoramique incurvé Le C49HG90 est l’une des solutions très haut de gamme du constructeur coréen, qui offre une solution similaire au C27HG70 (QLED LCD, 144 Hz) mais avec un format panoramique 32:9 aussi appelé « Dual Full HD », c’est comme si c’est vous aviez deux écran Full HD 16:9 côte à côte pour une définition totale de 3840 x 1080 et une diagonale de… 49 pouces ! Cette définition très large a deux principaux intérêts : offrir une immersion inégalée en jeu et améliorer grandement la productivité en offrant une solution similaire à un second moniteur pour une meilleure gestion du multitâche. Si vous aviez prévu d’opter pour le C27HG70 avec un second écran, le C49HG90 peut remplir cette tâche tout en améliorant l’expérience en jeu. En bref Pour jouer en immersion complète,

Dalle de 48,9 pouces QLED LCD,

Définition « Dual Full HD » 32:9 (3840 x 1080),

144 Hz, 1 ms & compatible Freesync 2. Retrouvez le Samsung C49HG90 à moins de 900 euros

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.