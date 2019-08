Besoin d'upgrader votre configuration ou d'une bonne excuse pour partir sur une nouvelle ? Rue du Commerce propose des prix inédits sur deux très belles versions des GeForce RTX 2070 et 2080 qui passent à 399 et 599 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

La carte graphique est sans aucun doute le composant le plus important d’un ordinateur pensé pour le gaming. Les meilleures références du marché permettent d’atteindre aujourd’hui jusqu’à 60 images par seconde en 4K et même jusqu’à 240 en 1080p pour les jeux compétitifs (CS:GO, Overwatch, Fortnite, etc.).

Aujourd’hui, Rue du Commerce propose la Nvidia Geforce RTX 2070 à 399 euros et la Nvidia RTX 2080 à 599 euros en version Asus ROG Strix avec 8 Go de mémoire. Deux offres inédites pour ces références qui étaient disponibles à un prix nettement supérieur à leur lancement (670 et 949 euros, respectivement).

La Asus Geforce RTX 2070 ROG Strix est l’une des meilleures intégration de la puce graphique du géant taïwanais. Elle est équipée du système de refroidissement custom Strix de Asus avec trois ventilateurs qui permettent d’optimiser le flux d’air, et donc indirectement les performances du GPU.

Son architecture Nvidia Turing est la dernière de la marque, gravée en 12 nm. En plus de limiter le dégagement thermique, la fine gravure lui permet également de réduire sa consommation énergétique. Elle ne nécessite ainsi qu’une alimentation de 550W. Elle se branchera sur un port PCI Express 3.0 et nécessitera deux connecteurs d’alimentation (8-pin et 6-pin). Elle est équipée de deux sorties HDMI 2.0b, deux sorties DisplayPort 1.4 et d’une sortie USB C.

Elle fera tourner la très grande majorité des jeux à plus de 60 images par seconde en 1080p et 1440p. Si vous avez prévu de jouer sur un écran 4K ou sur un téléviseur, nous vous conseillons de vous tourner plutôt vers la Asus Geforce RTX 2080 ROG Strix, avec le même châssis mais des performances supérieures.

Les deux cartes disposent d’un éclairage RGB et profitent en ce moment d’une offre avec deux jeux offerts : Control et Wolfenstein Youngblood.

Pourquoi nous vous recommandons ces GPU ?

Excellentes performances sur tous les jeux ;

La technologie Ray Tracing de Nvidia présente dans de plus en plus de jeux ;

La RTX 2080 peut monter jusqu’à 60 images par seconde en 4K.

La carte graphique Geforce RTX 2070 passe à 399 euros et la Geforce RTX 2080 passe à 599 euros sur Rue du Commerce contre 679 euros et 949 euros à leur lancement. Il s’agit des versions Asus ROG Strix avec 8 Go de mémoire dédiée et un système de refroidissement custom avec 3 ventilateurs. En bref, une excellente offre !