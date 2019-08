Facebook veut développer une application de messagerie dédiée aux utilisateurs d'Instagram. Des tests seraient actuellement en cours.

Facebook n’a pas renoncé à l’idée d’une nouvelle application de messagerie. Selon des informations publiées par The Verge ce lundi 26 août, l’entreprise en testerait une actuellement. Sa particularité est d’être dédiée aux utilisateurs de la plateforme Instagram, que Facebook avait rachetée en 2012.

The Verge a dévoilé des images de cette application et son nom, Threads. Selon le site tech américain, elle sera liée à l’application Instagram (comme le sont déjà Facebook et Instagram si l’utilisateur en décide ainsi). Elle permettra de discuter en privé avec ses contacts Instagram. Seuls les membres de la liste « amis proches » seront à priori concernés.

L’on pourra échanger des messages textes ainsi que des images, photos ou vidéos. L’application qui est en test en interne chez Facebook offre aussi la possibilité de partager sa géolocalisation, ses mouvements ou… l’état de chargement de la batterie de son smartphone.

Une deuxième tentative pour Instagram

Instagram n’a pour le moment pas commenté cette information. Threads ne serait pas son premier essai en matière d’application de messagerie. Dès fin 2017, l’entreprise a tenté de développer un tel outil. Elle a travaillé durant des mois sur un projet qui s’appelait alors Direct. Il a finalement été abandonné en mai 2019, car il n’était pas jugé optimal par les premiers testeurs. Ces derniers regrettaient notamment que l’application soit distincte d’Instagram : pour parler à leurs amis proches, ils étaient obligés de basculer sur une autre plateforme.

Il semblerait que cela n’ait pas totalement freiné Facebook dans son projet. La firme a même rapproché les équipes dédiées à la messagerie d’Instagram et les siennes, qui s’occupent de Facebook Messenger, avait révélé Fortune.

Instagram est déjà doté d’une fonctionnalité d’envoi de messages, qui permet entre autres de réagir en privé aux publications et stories de ses amis. Elle est cependant très simpliste. Si elle venait à être concrétisée, Threads pourrait aller plus loin. Surtout, l’application pourrait être un atout de poids dans la bataille acharnée que se livrent Facebook, Instagram et Snapchat. En mars dernier, Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, avait indiqué que les messageries privées étaient le futur de son entreprise.

Pour le moment, on ignore si Threads sortira réellement et si oui, quand ce lancement sera effectué.