Blackmagic Design lance une nouvelle caméra 6K à plus de 2 000 euros.

Blackmagic Design veut nous transformer en cinéaste avec un boîtier qui ressemble à un appareil photo. Le 8 août 2019, l’entreprise américaine a officialisé sa caméra Pocket Cinema Camera 6K qui, comme son nom l’indique, est une évolution de la Pocket Cinema Camera 4K.

Les spécifications de l’objet de capture donnent le tournis : capteur HDR 6K Super 35, plage dynamique de 13 diaphragmes, double ISO natif pouvant atteindre 25 600 (en cas de faible éclairage) et monture adaptée à des objectifs tiers (Canon, Zeiss, Sigma et Schneider). La disponibilité est immédiate, moyennant 2 255 euros.

6144 x 3456 pixels

Avec ce capteur Super 35, la Pocket Cinema Camera 6K promet des vidéos d’une qualité inouïe, remplies de détails quelles que soient les conditions. Les fans de la profondeur de champs et autres effets bokeh pourront se faire plaisir. La firme explique : « Il est ainsi possible de capturer des images cinématographiques avec une plus faible profondeur de champ et créer des arrière-plans dézoomés. » Bref, la caméra est aussi à l’aise avec des plans larges que des gros plans.

Concrètement, ce modèle 6K peut travailler en :

6144 x 3456 (6K) jusqu’à 50 i/s ;

6144 x 2560 (6K 2.4:1) jusqu’à 60 i/s ;

5744 x 3024 (5.7K 17:9) jusqu’à 60 i/s ;

4096 x 2160 (4K DCI) jusqu’à 60 i/s ;

3840 x 2160 (Ultra HD) jusqu’à 60 i/s ;

3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorphique) jusqu’à 60 i/s ;

2868 x 1512 (2.8K 17:9) jusqu’à 120 i/s ;

1920 x 1080 (HD) jusqu’à 120 i/s.

La Pocket Cinema Camera 6K est équipée d’un écran Full HD tactile de 5 pouces pour se faire une bonne idée de ce que l’on a enregistré. Du côté des connectiques, on retrouve : un port HDMI classique, un port jack, un Port USB-C, un port micro et un port mini XLR. On peut stocker les fichiers sur des cartes (CFast, SD) ou un support externe USB-C. Les formats d’enregistrement sont standard et ouverts (ProRes ou Blackmagic RAW).

