Du 20 au 29 août, le site Udemy propose toutes ces formations au prix unique de 9,99 euros. Pour l'occasion, nous avons sélectionné quatre formations pour bien préparer la rentrée : Google Sheets, création de réseau et Raspberry Pi n'auront plus de secrets pour vous.

Qui n’a jamais eu besoin d’un coup de main d’un collègue pour extraire ou visualiser des données d’un tableur sur Google Sheets ? En cette veille de rentrée, il existe des formations sur Udemy pour combler vos lacunes. Et pour bien l’anticiper, la plateforme de formation en ligne propose tous ses cours au prix de 9,99 euros, du 20 au 29 août seulement, à l’occasion de promotions « Back to School ».

Découvrez notre sélection de quatre cours pour impressionner amis et collègues dès le mois de septembre.

Créer son propre réseau, au travail ou chez soi

Ce n’est pas la pratique la plus passionnante de l’informatique, mais la création d’un réseau est essentielle dès lors que l’on souhaite faire communiquer efficacement plusieurs ordinateurs ou appareils entre eux, aussi bien en local (LAN) qu’en passant par Internet (WAN). Si le protocole IPv6 ou l’adresse MAC sont des notions encore floues pour vous, ce cours saura combler vos lacunes.

Cette formation est dispensée par un consultant réseau et sécurité chez Orange, et elle collecte l’excellente note de 4,7 sur 5 pour 266 avis. Conçue aussi bien pour les débutants que pour les habitués de l’informatique, cette formation comprend 7 heures de vidéo et 13 ressources téléchargeables, consultables à vie après obtention. Elle est actuellement proposée au prix de 9,99 euros, contre 39,99 euros habituellement.

Connaître les pratiques des hackers pour s’en protéger

Non, avoir regardé toutes les saisons de Mr. Robot ne suffit pas pour connaître toutes les méthodes de piratages utilisées par les hackers. Pourtant, être informé de ces méthodes reste le meilleur moyen de s’en protéger. C’est justement ce que propose ce cours qui vous place dans la peau d’un hacker avec des exercices pratiques qui vont vous permettre de pirater vos propres réseaux, et donc mieux les protéger à l’avenir.

Ce cours sur le hacking éthique est l’une des meilleures ventes d’Udemy et a une excellente note de 4,4 sur 5 pour plus de 4 000 avis. Il est dispensé par un consultant en sécurité informatique et propose 11 heures de vidéo, 17 articles et 11 ressources téléchargeables. Affichée habituellement au prix de 159 euros, cette formation est en promotion à 9,99 euros.

Devenir un pro de Google Sheets

Le tableur est un outil très répandu, mais bien souvent sous-utilisé. Les fonctionnalités sont extrêmement nombreuses, et lorsqu’elles sont maîtrisées, elles peuvent faire gagner un temps précieux. Le cours présenté ici fait notamment le point sur la manipulation de données, l’utilisation de formules et de fonctions ainsi que la création de graphiques. Il est dispensé sur Google Sheets, l’éditeur de tableau en ligne, qui partage de nombreuses fonctionnalités avec Excel, le penchant de Microsoft.

Évalué à 4,4 sur 5 pour 18 notes, ce cours est proposé par un architecte informatique. Il comprend 3 heures de vidéo et un article, de quoi faire le tour du tableur. Retrouvez ce cours sur Google Sheets exceptionnellement au prix de 9,99 euros, contre 49,99 euros habituellement.

Profiter d’une maison connectée sans Google ni Amazon

Eh non, pas besoin d’un assistant vocal issu d’un GAFA pour contrôler ses appareils connectés. Pour les paranoïaques de l’écoute, une solution existe : le Raspberry Pi. Grâce à ce cours, découvrez comment programmer votre Raspberry Pi pour lui faire contrôler vos objets connectés, le tout depuis un smartphone. Cela peut fonctionner pour des Philips Hue, une télévision connectée ou même le thermostat d’un chauffage.

Ce cours est dispensé par un expert de la formation en informatique qui exerce depuis presque 20 ans : nul doute qu’il saura faire preuve de pédagogie. Au programme, 1 heure et demie de vidéo ainsi que deux ressources téléchargeables permettront de faire d’un Raspberry Pi un centre de contrôle domotique. Auparavant proposée à 49,99 euros, cette formation est en promotion à 9,99 euros pour une durée limitée.