Le nouvelle version de Twitter est très loin de faire l'unanimité et beaucoup regrettent l'ancienne interface. Une extension permet d'y revenir.

Le 22 juillet, la version web de Twitter a subi une refonte complète. Son nouveau design n’a pas du tout fait l’unanimité : beaucoup d’internautes trouvent qu’elle est « affreuse » et d’autres estiment qu’elle « ressemble à une version édulcorée de l’application mobile. » Heureusement pour les mécontents, un développeur du nom de Zusor a créé une extension qui permet de retourner à l’ancienne version : GoodTwitter. Une nouveauté qui arrive au bon moment puisque l’astuce qui faisait revenir l’interface précédente ne fonctionne plus.

Pour retrouver l’ancien Twitter, il suffit donc de se rendre ici pour les utilisateurs de Google Chrome et ici pour les utilisateurs de Mozilla Firefox. Une fois activée, l’extension change directement le design du site, sans qu’il soit nécessaire de recharger la page.

En installant GoodTwitter, les utilisateurs pourront remarquer que l’extension réclame l’autorisation de « consulter l’historique de navigation. » Une demande qui n’a pas été cachée par Zusor dans la description du programme et qu’il a expliquée sur Twitter : « Pour tous ceux qui demandent : GoodTwitter ne lit pas votre historique. Il a juste besoin de la permission pour vider le cache de Twitter et pour s’activer. » Pour se rassurer sur la question de la confidentialité, les plus sceptiques peuvent directement aller voir le code de ce projet open source.

For all the people asking. GoodTwitter does NOT read your browsing history. The reason it needs that permission is to clear the cache for twitter after installing to enable itself. GoodTwitter doesn't collect any information including analytics.

— Zusor (@ZusorOW) July 23, 2019