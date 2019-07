Twitter a connu un bug dans la soirée du jeudi 11 juillet 2019. Le réseau social était inaccessible pendant une heure.

La rumeur raconte qu’une horde de vieux millennials se seraient tournés, l’œil hagard et les sens en alertes, vers un vieux réseau social du nom de Facebook, aux alentours de 21 heures ce jeudi 11 juillet 2019…

En cause : une panne d’un autre réseau social, Twitter, qui a semé un (léger) vent d’inquiétude chez les utilisateurs français, mais aussi partout dans le monde. Sur le site downdetector, où l’on peut rapporter une panne, plus de 100 000 personnes sont allés signaler le problème.

Que s’est-il passé ?

Entre 21h et 22h, la plateforme n’était plus accessible. « Un problème technique est survenu », pouvaient lire les utilisateurs et utilisatrices qui tentaient d’ouvrir le site. Celles et ceux qui étaient connectés sur le moment ne pouvaient soudain plus charger les tweets.

Il est finalement revenu après une petite heure.

Que s’est-il passé ? Sur son site de rapport de bugs, Twitter explique que cette panne aurait été causée par un « changement de configuration interne ». Les équipes de la plateforme ont réparé le problème en moins d’une heure.

En France, Twitter comptait 10,3 millions d’utilisateurs actifs mensuels en 2018, et 330 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde en 2019.