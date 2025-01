Avec Instant Ink, HP a une volonté claire : vous faire économiser du temps et de l’argent sur vos cartouches d’imprimante. Commandées automatiquement et dans des quantités uniquement nécessaires, vos cartouches HP sont directement envoyées chez vous.

« Niveau de toner faible ». Cette phrase figure sans aucun doute dans le top 10 des annonces les plus anxiogènes. Que celui qui ne s’est jamais retrouvé à court d’encre un soir à 23 heures alors qu’il devait imprimer un document vital nous jette la première cartouche.

Pour palier la situation, HP propose une solution clé en main : HP Instant Ink qui, pour peu que vous possédiez l’imprimante compatible, gère votre consommation d’encre et commande automatiquement une cartouche de remplacement lorsque les niveaux d’encre sont trop bas. De quoi en finir avec les dépenses en encre inutiles et les déchets qui s’accumulent.

HP Instant Ink s’adapte à vous, et pas l’inverse

Tout le monde n’a pas la même consommation d’encre et c’est bien normal. Entre l’étudiant qui imprime son mémoire et les familles qui doivent ponctuellement imprimer une feuille ou deux par semaine, il y a autant d’habitudes d’impression qu’il y a de profils.

Les offres HP Instant Ink répondent à tous les besoins. // Source : HP

Avec son système Instant Ink, HP permet enfin à votre imprimante de s’adapter à votre utilisation et non l’inverse. Pour peu que vous possédiez une imprimante HP compatible, HP Instant Ink vous permet, via un abonnement flexible, de choisir votre nombre d’impressions mensuelles et de ne payer que pour ce que vous consommez.

Si vous estimez, par exemple, que vous n’aurez besoin que de 10 impressions en un mois, il vous suffit de vous abonner au service correspondant. Et si, pendant une période donnée, vous avez besoin d’imprimer légèrement plus, HP propose des packs de 10 impressions supplémentaires pour seulement un euro.

Il existe un forfait HP Instant Ink adapté à tous les besoins. // Source : HP

Les abonnements mensuels débutent à partir de 10 impressions à 1,49 euro par mois, et vont jusqu’à 700 impressions pour 27,99 euros par mois.

Votre imprimante s’occupe de tout

Dans l’abonnement, ce ne sont d’ailleurs pas seulement les impressions qui sont comptabilisées. HP gère également l’envoi des cartouches de remplacement et le recyclage de vos anciennes cartouches.

Comment ? Grâce à un système de monitoring précis intégré aux imprimantes HP compatibles. Dès lors que votre imprimante détecte un niveau trop bas de votre cartouche toner, une nouvelle cartouche est commandée et livrée chez vous dans les meilleurs délais.

Plus besoin de chercher pendant des heures quelle cartouche convient à votre imprimante, Instant Ink s’en occupe pour vous. // Source : HP

Mieux, à la réception de votre nouvelle cartouche, HP vous permet de renvoyer l’ancienne gratuitement pour qu’elle soit recyclée. Un geste écoresponsable qui permet, en plus de ne consommer que ce dont vous avez besoin, de recycler vos cartouches une fois terminées.

Quelles imprimantes compatibles HP Instant Ink pour quel profil ?

Pour profiter des services Instant Ink de HP, il est nécessaire de posséder une imprimante compatible. Dans le catalogue du constructeur, cela correspond à une imprimante possédant une compatibilité Wi-Fi, soit l’ensemble des imprimantes sorties il y a moins de 5 ans. Et il y en a pour tous les besoins et tous les prix comme par exemple :

l’imprimante HP DeskJet série 4230e : à partir de 49,99 euros, elle est performante et parfaite pour les petits budgets ;

l’imprimante HP Envy 7921e : en ce moment en promotion à 119,90 au lieu de 139 euros, elle sera parfaite pour un foyer avec enfants ;

la HP OfficeJet Pro 9022e vendue à partir de 389,90 euros. Orientée pour un usage plus professionnel, elle sera parfaitement adaptée aux photographes, graphistes ou auto-entrepreneurs.

Dernier avantage : l’achat d’une imprimante HP compatible HP Instant Ink vous donne accès à trois mois du service accessible gratuitement. De quoi voir si la formule vous convient.

