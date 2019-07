YouTube a mis en oeuvre une politique qui interdit les vidéos sur le hacking. Problème : la plateforme a supprimé au passage des contenus qui n'avaient rien de problématique.

YouTube est souvent accusé de ne pas en faire assez du point de vue de la modération de ses contenus. Cette fois, la plateforme semble au contraire avoir pêché pour excès de zèle. Ses conditions d’utilisation interdisent depuis longtemps les vidéos sur le piratage et le hacking. Mais la plateforme a supprimé début juillet des vidéos à visée éducative et éthique, s’attirant les foudres d’internautes.

Les règles d’utilisation de YouTube stipulent en effet que les « instructions pour pirater et hameçonner » sont interdites car il s’agirait de contenus « dangereux ou pernicieux ».

La catégorie renferme, est-il précisé, toutes les vidéos qui « montrent aux utilisateurs comment contourner les systèmes de sécurité informatique ou voler les identifiants et les données personnelles d’un utilisateur. »

Il est précisé plus bas que certains contenus peuvent être tolérés sur la plateforme comme les vidéos éducatives, les documentaires ou les projets artistiques, « si les images permettent d’illustrer le contenu. »

Des vidéastes se sont pourtant plaints du fait que leurs vidéos éducatives sur ce que l’on surnomme le « hacking éthique » aient été supprimées.

Hacker Interchange, un groupe de hackers éthiques, possède une chaîne YouTube nommée Retia. Elle compte environ 2 500 abonnés et 43 000 vues. Son objectif est d’apprendre à pirater des systèmes informatiques, mais pas dans n’importe quelles conditions. Il s’agit par exemple de le faire à la demande d’une entreprise qui souhaiterait vérifier que ses données sont bien sécurisées. Elle publie également des astuces informatiques décalées et non-malveillantes.

Le groupe de cybersécurité a été ciblé par YouTube car il n’aurait pas respecté ses règles sur l’interdiction des vidéos apprenant à pirater. L’un de ses fondateurs, Kody Kinzie, l’a expliqué sur Twitter. « Nous avions fait une vidéo expliquant comment lancer des feux d’artifice grâce au Wi-Fi pour le 4 juillet [fête nationale américaine, nldr] et YouTube nous a donné un avertissement car on ne peut pas apprendre à hacker », a-t-il écrit.

We made a video about launching fireworks over Wi-Fi for the 4th of July only to find out @YouTube gave us a strike because we teach about hacking, so we can't upload it.

YouTube now bans : "Instructional hacking and phishing : Showing users how to bypass secure computer systems"

— Kody (@KodyKinzie) July 2, 2019