Annoncée ce printemps, l'arrivée de la technologie AMP s'effectuera dans Gmail à partir du mois de juillet. Objectif : rendre les mails moins statiques.

À partir du 2 juillet 2019, les mails que vous recevrez dans votre boîte aux lettres Gmail pourraient être beaucoup plus interactifs et dynamiques qu’autrefois. La raison ? C’est à cette date que Google entend déployer pour tout le monde la technologie AMP — Accelerated Mobile Pages — dans son webmail, afin de rendre plus attrayante encore la consultation de son courrier électronique.

Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? Que l’internaute pourra réaliser certaines actions sur le mail comme s’il consultait une page web classique.

Des mails moins statiques

Dans un mail envoyé par Pinterest, il pourra par exemple épingler une vignette qui lui plaît dans l’une de ses listes directement depuis la messagerie. Il lui sera aussi possible de de renseigner sa présence à un évènement et de le noter dans son agenda, de remplir un formulaire, de répondre à un questionnaire, de parcourir un catalogue d’un commerçant et de lui passer commande.

Pour l’internaute, la fonctionnalité se veut conviviale mais surtout pratique : il est censé gagner du temps en ayant directement accès à certains contrôles dans le mail. Il n’a pas besoin d’aller sur le site concerné ou d’ouvrir le document en question. C’est le sens de la technologie AMP, qui a été conçue à la base pour « accélérer le web », en optimisant le temps de chargement des pages.

Google avait annoncé fin mars l’arrivée de AMP dans Gmail. Il faudra toutefois jusqu’à deux semaines à la firme de Mountain View pour boucler cette transition, lit-on dans le message d’annonce. D’ici la mi-juillet, donc, tout le monde devrait avoir basculé — du moins, pour la version web du service. Dans le cas des applications mobiles, Google fait savoir que la bascule surviendra plus tard.