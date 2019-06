Des problèmes de Google Cloud ont touché de nombreuses applications dont Snapchat, Buffer et Discord mais aussi Gmail, YouTube ou Google Analytics qui ne fonctionnent plus chez certains utilisateurs depuis le début de la soirée du dimanche 2 juin 2019.

Snapchat ne fonctionne plus chez vous ? Vous n’êtes pas les seuls. L’application connaît des problèmes, notamment en Europe et en Amérique du Nord, a-t-on pu constater ce 2 juin 2019 au soir. Il était encore impossible de se connecter à l’application à 23h30.

Des problèmes avec Google Cloud

Comme l’ont constaté nos confrères de Frandroid, il s’agit d’un bug beaucoup plus large, qui touche Google Cloud, le service de Google qui fournit des serveurs à de nombreux tiers, et qui permet à de nombreux outils internes de Google de fonctionner.

Le site officiel de Google Cloud soulignait lui même qu’il y avait des soucis concernant de « multiples services ». « Nous constatons des embouteillages de réseaux au niveau de l’est des États-Unis, ce qui touche plusieurs services au sein de Google Cloud, GSuite et YouTube. Les utilisateurs pourront subir des baisses de performance ou des bugs par intermittence. Nous estimons avoir identifié les racines de cet encombrement et misons sur un retour à la normale rapidement. »

C’est pour cette raison que des services comme Google Drive, Gmail ou Analytics ne fonctionnaient plus non plus, ce 2 juin 2019, a-t-on pu constater. Par exemple, la page d’accueil de Google Analytics, qui nous permet de voir les statistiques de fréquentation de Numerama en temps réel, n’agrégeait plus aucune donnée.

De nombreuses autres apps dépendent de Google Cloud pour fonctionner : Snapchat, Discord, Buffer, Spotify, Pokémon Go… En juin 2018, des problèmes avec Google Cloud avaient déjà rendues inaccessibles plusieurs de ces applications.