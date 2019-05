La ville de Las Vegas a commandé des tunnels sous-terrain à Boring Company, l'entreprise d'Elon Musk. Le contrat est de 43 millions d'euros.

C’est un juteux contrat que vient de signer Boring Company, l’entreprise de transports sous-terrains du milliardaire Elon Musk. Las Vegas lui a commandé plusieurs tunnels et stations pour 48,6 millions de dollars — soit 43 millions d’euros environ –, a rapporté The Verge ce mercredi 22 mai.

Boring Company est une entreprise qui commercialise « des tunnels anti-bouchons » dont l’efficacité reste à prouver. Elle repose sur l’idée qu’il est devenu très difficile de se déplacer en voiture sans encombre dans les grandes villes américaines. Les tunnels peuvent accueillir des voitures à grande vitesse (200 kilomètres / heure environ) et des navettes — un peu comme un métro, en fait.

En mars 2019, la Boring Company avait obtenu un premier feu vert pour un projet à Las Vegas, avait annoncé la LVCVA (Las Vegas convention and visitors authority).

Deux mois plus tard, des détails ont été rendus publics sur ce contrat : son montant, mais aussi les produits que devra fournir la Boring Company. Cela comprend deux tunnels dédiés aux véhicules motorisés, 3 stations pour les navettes et un tunnel pour les piétons.

Elon Musk avait annoncé en mars sur Twitter que le tunnel pourrait être opérationnel dès la fin de l’année 2019.

Looking forward to building a Boring Company tunnel in Vegas. Assuming to be operational by end of year ! https://t.co/cSSO4SJ140

— Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2019