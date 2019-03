La Boring Company a reçu le feu vert pour un tunnel à Las Vegas.

Au CES 2021, on se baladera peut-être grâce à des tunnels creusés par la Boring Company. C’est en tout cas l’objectif de l’entreprise d’Elon Musk, laquelle a obtenu le feu vert pour ériger un projet à Las Vegas, a annoncé la LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority) le 12 mars 2019.

Les 14 membres du conseil d’administration de l’entité gouvernementale notamment en charge du tourisme ont voté en faveur du tunnel de la Boring Company. En réponse à cette bonne nouvelle, Elon Musk a indiqué sur Twitter qu’il espérait pouvoir le rendre opérationnel dès la fin d’année. Une grande victoire pour la Boring Company alors que le projet à Chicago semble avoir pris du plomb dans l’aile ces derniers jours et qu’un autre tunnel a été annulé à Los Angeles.

Las Vegas choisit la Boring Company

Le projet de la Boring Company a triomphé d’un processus démarré en 2018 et qui a enchaîné les étapes avant la validation. D’ici juin 2019, la firme se réunira avec la LVCVA afin de définir précisément les contours du tunnel et de négocier un contrat final d’approbation.

Looking forward to building a Boring Company tunnel in Vegas. Assuming to be operational by end of year ! https://t.co/cSSO4SJ140 — Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2019

Dans l’état actuel des choses, la proposition de la Boring Company promet « un transport souterrain qui offre des coûts réduits, moins de perturbations pour les piétons et le trafic routier, et un temps de construction plus rapide qu’un tunnel traditionnel ou qu’une infrastructure au sol ». Pour un investissement estimé à entre 35 et 55 millions de dollars (il dépend du nombre et de la taille des stations), le tunnel devrait être en mesure de gérer jusqu’à 11 000 personnes par heure.

À terme, il reliera le Convention Center, le boulevard Resort Corridor et l’Aéroport International McCarran, entre autres destinations prisées.

Crédit photo de la une : The Boring Company Signaler une erreur dans le texte