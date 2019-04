Depuis aujourd’hui et jusqu’à lundi prochain, les écouteurs sans-fil Aukey Key Series B60 et B80 bénéficient d’une réduction de 30 %. Sortis il y a quelques semaines, c’est l’occasion de craquer pour des écouteurs haut de gamme idéal conçus pour le sport.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Aukey n’est pas seulement une marque qui conçoit des batteries portables ou des chargeurs. Elle fait aussi des équipements audio, comme des enceintes portables, mais aussi des écouteurs Bluetooth. Au début de l’année, elle a ajouté deux nouveaux produits à sa gamme d’écouteurs Bluetooth, les Key Series B60 et B80. Le bon plan du jour, c’est qu’ils sont disponibles sur Amazon avec 30 % de réduction, autrement dit les B60 sont à 41,99 euros et les B80 à 55,99 euros.

Ces deux produits sont des écouteurs Bluetooth compatible avec les smartphones Android et iOS. Les Key Series B80 sont de véritables écouteurs haut de gamme. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires, qui sont fournis avec des embouts en silicone de différente taille, mais aussi des embouts à mémoire de forme pour assurer une excellente isolation phonique passive. Ils sont par ailleurs compatibles avec la norme Hi-Res Audio. Un gage de performance. Le câble qui les relie permet un bon maintien et évite le stress d’en perdre un pendant des activités sportives.

Les Key Series B80 comprennent tout ce que l’on peut attendre d’écouteurs de qualité : un port USB Type-C, de la recharge rapide, un bel emballage et un étui de transport en silicone. Ils sont par ailleurs étanches (IP X6), ce qui leur garantit une étanchéité à la sueur ou à la pluie. Niveau autonomie, comptez 8 heures lorsque la batterie est rechargée à 100 %.

Pourquoi aime-t-on ces écouteurs ?

Ils sont compatibles hi-res

De nombreux embouts à mémoire de forme pour une réduction de bruit efficace

Recharge rapide, étui de transport, étanchéité, tout ce que l’on attend d’écouteurs haut de gamme

Depuis aujourd’hui et jusqu’au 22 avril prochain, il est possible d’acquérir les écouteurs Aukey Key Series B80 avec une réduction de 30 % sur Amazon.fr, en entrant le code PMX7E4OP dans le panier. Leur prix passe donc de 79,99 euros à 55,99 euros (en coloris rouge). Une belle affaire.

Si vous n’aimez pas que des écouteurs s’enroulent autour de l’oreille comme c’est le cas sur les Key Series B80, sachez que cette promotion est également valable sur les Key Series B60. Le design de ces écouteurs est légèrement différent. S’il s’agit toujours d’écouteurs Bluetooth intra-auriculaire, ils tiennent à l’oreille grâce à un système d’attache de crochet d’oreilles.

Autre particularité, ces écouteurs s’allument et s’éteignent via un système d’aimant. Pour les éteindre, il suffit de les accrocher ensemble. Les décrocher les allume alors automatiquement. Pour le reste, on retrouve l’étanchéité à l’eau et à la sueur (IP X6), une autonomie de 8 heures, une télécommande pour gérer le son et le micro et deux paires d’embouts auriculaires.

Pourquoi recommande-t-on ces écouteurs ?

Un système d’attache aimanté très pratique

Légers et dotés d’une belle autonomie

Des écouteurs très confortables

Lancés il y a quelques semaines sur Amazon.fr au prix de 59,99 euros, ils bénéficient eux aussi d’une réduction de 30 % jusqu’à lundi prochain : leur prix passe donc à 41,99 euros (en coloris gris) en utilisant le code PMX7E4OP !