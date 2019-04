Amazon propose aujourd'hui jusqu'à 1 000 euros de remise sur le dernier MacBook Pro 15" avec TouchBar. Il descend à 1 999 euros au lieu de 2 799 euros en version 256 Go et à 2 273 euros au lieu de 3 299 euros en version 512 Go.

Le bon plan

Le dernier MacBook Pro 15″ est une vraie bête de course pour celles et ceux qui cherchent une machine ultra-performante pour leurs déplacements pour effectuer, par exemple, du montage vidéo avec Final Cut Pro X ou la suite Adobe. Il descend à 1 999 euros au lieu de 2 799 euros dans sa version standard (Core i7 à 2,2 GHz, 256 Go de stockage) et à 2 273 euros de 3 299 euros dans une version légèrement plus performante et surtout plus confortable en espace de stockage (Core i7 à 2,6 GHz, 512 Go de stockage).

Le dernier MacBook Pro 15″ a tout pour séduire celles et ceux à la recherche d’une machine performante aux finitions haut de gamme. Il est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 8e génération épaulé par 16 Go de RAM et dispose d’un écran Retina de 15 pouces (2 880 x 1 800 pixels) compatible avec la technologie True Tone qui permet de changer sa colorimétrie de manière dynamique. Et bien entendu, de la dernière génération de clavier.

Il est équipé d’un GPU Radeon Pro 555X, ce qui lui permettra de réaliser des rendus 3D de manière beaucoup plus efficace, mais aussi de jouer à quelques jeux entre deux travaux (Oui, Fortnite est sur macOS). Au niveau des connectiques, il est équipé de 4 ports Thunderbolt 3 (USB‑C) qui permettront de raccorder n’importe quel périphérique dont des écrans 5K avec le bon adaptateur (on vous recommande celui-ci).

Si vous êtes déjà dans l’écosystème Apple (iPhone, iPad, Apple TV, etc), nous ne pouvons que vous recommander chaudement cette offre si vous avez besoin d’un nouvel ordinateur portable performant.

Pourquoi on aime le nouveau MacBook Air ?

Excellentes performances

Magnifique écran avec une calibration parfaite

Fonctionnalités intéressantes et uniques (Touch ID, True Tone, Touch Bar, …)

Le MacBook Pro 15 avec 256 Go d’espace de stockage est disponible à 1 999 euros au lieu de 2799 euros sur Amazon jusqu’à l’épuisement des stocks. Pour bénéficier de ce prix, il suffit de cocher la case « coupon ».

Le MacBook Pro 15 avec 512 Go d’espace de stockage est disponible à 2 273 euros de 3 299 euros sur Amazon jusqu’à l’épuisement des stocks. N’oubliez pas de cocher la case coupon pour profiter de la remise.