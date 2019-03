Firefox 66 est sorti : quels sont les trois changements à retenir de cette mise à jour du navigateur web de Mozilla ?

Ça y est, Firefox 66 est disponible au téléchargement. La fondation Mozilla vient de publier le 19 mars la nouvelle mouture de son navigateur web, qui débarque pour le grand public pile sept semaines après la version précédente. Naturellement, elle ne vient pas les mains vides : Firefox 66 comporte plusieurs nouveautés, modifications et corrections pour rendre le logiciel plus satisfaisant encore à l’usage.

Le détail de ce contient Firefox 66 figure dans les notes complètes de mise à jour, publiées en anglais à cette adresse.

Cela étant, trois évolutions dans Firefox 66 ont retenu notre attention : il s’agit du blocage des vidéos qui se lancent automatiquement avec une bande son, une meilleure alerte si le navigateur détecte une anomalie sur votre connexion, et des améliorations dans la façon de faire des recherches, que ce soit lors d’une session en navigation privée ou bien pour passer d’un onglet à l’autre.

Son bloqué dans les vidéos Blocage par défaut du son dans les vidéos lancées automatiquement

Vous en avez assez des vidéos qui se lancent automatiquement avec leur bande son ? Ça tombe bien, Mozilla aussi : avec Firefox 66, les contenus de ce type seront bloqués par défaut — l’option sera active dès la semaine prochaine, précise la fondation dans un billet de blog dédié. Attention : l’option ne bloque pas toujours les vidéos. Si la vidéo se lance automatiquement, elle sera lue, mais sans le son.

Pour lire une vidéo avec le son, il suffit simplement de cliquer sur le bouton lecture et elle se lancera normalement. Il est aussi possible de définir des règles de lecture pour tout un site, en cliquant sur l’icône « i » dans un cercle, dans la barre d’adresse en haut à gauche. Il faut ensuite aller dans « Permissions » et sélectionner « autoriser » dans le menu déroulant. Firefox mémorisera ce choix pour tout le site.

Mozilla a évoqué l’arrivée de cette fonctionnalité plus tôt cette année.

Alertes plus claires Alertes plus claires

Avec Firefox 66, Mozilla a aussi voulu revoir l’intelligibilité de ses avertissements de sécurité, pour les rendre compréhensibles par le grand public. Ainsi, les pages d’erreur liées aux certificats ont été remaniées pour mieux comprendre et résoudre les problèmes, notamment lorsqu’une alerte provient potentiellement d’une configuration grossière d’un antivirus.

Cet effort s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la protection de l’internaute, afin d’éviter que sa connexion ne soit interceptée par un tiers. « Pour cela, le certificat de sécurité est vérifié, ainsi qu’une preuve de l’identité du site, avant même que l’utilisateur en commence la visite. En cas de risque, l’internaute recevra un avertissement de sécurité », écrit Mozilla.

Amélioration de la recherche Amélioration de la recherche

Firefox 66 apporte enfin deux évolutions dans la recherche : la première concerne les onglets du navigateur. En tapant « % » dans la barre de recherche, on peut rechercher dans les différents onglets sur l’ordinateur. Et si l’on utilise plus d’un terminal sur Firefox Sync, la recherche peut être étendue aux onglets des autres terminaux. Cliquer sur l’un des onglets dans la recherche vous y emmène directement.

La seconde est propre à la navigation privée. Dans cette configuration, quand un nouvel onglet est ouvert, une barre de recherche apparaît avec le moteur de recherche par défaut — ici Google, Bing, Amazon.com, DuckDuckGo, eBay, Twitter ou Wikipedia. Le moteur de recherche par défaut peut être défini dans les préférences > recherche et enfin moteur de recherche par défaut.