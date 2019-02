Avec la Mi Box S, Xiaomi apporte sur le marché une solution Android TV fonctionnelle et efficace, tout en proposant un bon rapport qualité/prix. Elle est aujourd'hui disponible à 61 euros grâce à une vente flash sur GearBest.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

La Xiaomi Mi Box S est une version améliorée du modèle précédent (déjà correct) et conviendra parfaitement à celles et ceux qui souhaitent profiter du système Android TV à un prix abordable. Si vous souhaitez l’obtenir, elle est aujourd’hui proposée à 61 euros sur GearBest, au lieu de 80 euros habituellement.

Le design de la Mi Box S a légèrement changé en comparaison de l’ancienne version. Au premier coup d’œil, on peut tout d’abord observer que le logo du constructeur chinois est désormais situé pile au milieu de la box (au lieu d’en bas sur la Mi Box 4K), et qu’elle est aussi un peu plus épaisse qu’avant (notamment parce qu’elle est plus puissante).

La télécommande a également fait peau neuve, mais c’est surtout pour proposer de nouvelles fonctionnalités. Avec l’intégration de Google Assistant, on retrouve désormais un bouton « micro » pour contrôler la box avec la voix, ainsi qu’un nouveau bouton raccourci pour Netflix.

Toujours sous Android TV (mis à jour vers Android 8.1 Oreo pour grand-écran), elle continue de proposer un accès au Play Store pour télécharger des jeux et applications, une compatibilité avec de nombreux formats vidéo (en 4K et HDR), ainsi que la fonction Chromecast pour diffuser du contenu depuis son smartphone ou sa tablette.

Pourquoi recommande-t-on cette box TV ?

La box Android TV la plus abordable

Sa nouvelle télécommande (avec le bouton micro pour Google Assistant)

Sa compatibilité 4K et HDR

Aujourd’hui, la Xiaomi Mi Box S est disponible à 61 euros grâce à une vente flash sur GearBest, contre environ 80 euros habituellement.