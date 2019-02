Huawei a enfin annoncé la date de présentation officielle de sa gamme P30. L'occasion de faire le point sur ce que l'on peut attendre de l’événement.

On savait déjà que Huawei présenterait ses futurs smartphones à Paris, mais la société a confirmé une date officielle sur Twitter : le 26 mars 2019. La firme passe donc à côté du MWC 2019, qui démarre le 25 février prochain, ce qui n’est pas vraiment une surprise puisqu’elle avait fait la même chose l’année précédente pour l’annonce des P20. Cette année, ce sont trois variantes du smartphone qui seront présentés : le P30 Lite, le P30 et le P30 Pro.

Il reste donc un peu plus d’un mois avant que les P30 n’aient plus aucun secret pour nous. L’occasion de faire le point sur ce que l’on sait de la prochaine gamme proposée par Huawei. La société n’a pas atteint des sommets au niveau des fuites de son produit, contrairement à Samsung, mais elle n’a pas pu les éviter. Voilà donc ce que l’on sait aujourd’hui de la gamme Huawei P30.

Photo Les capteurs photo mis à l’honneur

Huawei compte beaucoup sur ses capteurs photo, dont les capacités de zoom sont soulignées dans le post Twitter ci-dessus. Les rendus 3D publiés par OnLeaks et 91Mobiles confirment la présence d’un triple capteur dans le dos, en tout cas sur la version P30 « classique » et Lite. Pour ce qui est de leurs performances, les rumeurs indiquent une résolution maximum de 40 MP, mais surtout un zoom x5 sans perte de qualité. Par comparaison, le Huawei P20 ne pouvait aller que jusqu’à un zoom x3 sans perte.

Certaines déclarations de Walter Ji, président du Consumer Business Group pour l’Europe, laissent entendre qu’un quadruple capteur photo pourrait être intégré au P30 Pro. Dans une interview accordée au média allemand AndroidPit en décembre 2018, il expliquait que « l’année prochaine, nous verrons certainement plus d’innovations dans l’appareil photo. Aujourd’hui nous en avons trois (capteurs), imaginez en quatre pour l’année prochaine ». Le P30 pro pourrait donc bien être l’heureux élu à embarquer cette innovation.

Les Huawei P30 auront évidemment droit à un un capteur frontal. Celui devrait proposer une résolution de 24 MP, mais c’est avant tout sa taille qui peut surprendre. Toujours selon les rendus 3D disponibles, il serait situé dans une minuscule encoche en haut de l’écran. Comme pour les capteurs au dos de l’appareil, il est possible que le P30 Pro soit doté d’une technologie plus avancée, mais rien ne l’indique pour le moment.

Écran Des écrans aux améliorations modestes

Si Huawei semble avoir mis le paquet sur ses capteurs photo, les écrans du P30 et du P30 Pro semblent être une moindre priorité. Grâce aux informations récupérées par MySmartPrice, on sait que les deux afficheront 2 340 x 1 080 pixels. Comparé au P20 (2 244 x 1 080 p) et au P20 Pro (2 240 x 1 080 p), la définition de l’écran s’allonge sans incarner non plus de révolution. Le P30 Lite devrait lui afficher 2 312 x 1 080 pixels, une performance logiquement moins bonne puisqu’il est le smartphone « abordable » de la marque. Pour ce qui est de leurs dimensions, le P30 pourrait atteindre 6,1 pouces en diagonale, et le P30 Pro 6,5 pouces.

Aucun rendu 3D de la gamme P30 ne révèle de capteur d’empreintes, que ce soit à l’avant ou à l’arrière du smartphone. À moins d’une grosse erreur, cela indique probablement la présence d’un capteur intégré à l’écran. Selon la fiche technique fuitée du P30 Lite, celui-ci n’aura pas accès à cette technologie et conservera un capteur dans son dos.

On remarquera aussi la présence d’un port USB-C et audio jack, ainsi que les traditionnels boutons sur le côté de l’appareil. Pas de surprise à ce niveau.

Prix Les prix et composants encore mystérieux

On en sait beaucoup sur l’écran et les capteurs photos des P30, mais moins sur leur composition interne. Le processeur utilisé est encore un mystère. Il pourrait s’agir du même que celui de la gamme P20, à savoir le Kirin 980, mais il est possible que Huawei décide d’intégrer dans ses smartphones la nouvelle version de cette puce, le Kirin 985. Le P30 Lite est moins mystérieux : il sera équipé d’un Kirin 710 et devrait embarquer 6 Go de mémoire vive.

The HiSilicon Kirin 985 is likely Huawei's next flagship mobile platform. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 21, 2018

La société chinoise n’a pas encore parlé du prix de ses futurs smartphones, et on ne peut qu’essayer de faire une estimation. Compte tenu des améliorations que l’on connait déjà, et de celles encore inconnues, il est probable que les P30 soient légèrement plus chers que leurs prédécesseurs. Pour rappel, lors de leur sortie, le P20 coûtait 679 euros, le P20 Pro 899 euros et le P20 Lite 369 euros.