Avec la Radeon VII, AMD propose une carte graphique créée pour faire de l'ombre à la gamme GeForce RTX de Nvidia. Pour la presse spécialisée, le bilan est clair : malgré ses performances, elle ne se hisse pas au sommet.

Avec sa nouvelle carte graphique Radeon VII, l’objectif d’AMD est clair : aller affronter directement Nvidia et sa gamme GeForce RTX. Les deux fabricants ont toujours été rivaux, mais c’est Nvidia qui est depuis plusieurs années en tête, parvenant à augmenter les performances de ses cartes tout en optimisant au mieux leur consommation et la chaleur qu’elles génèrent. Dès lors, depuis l’annonce du Radeon VII au CES 2019, la question se posait : s’agit-il du produit qui permettra à AMD de passer en tête ?

La carte graphique est maintenant disponible, et les tests des médias spécialisés commencent à sortir. Spoiler : si la Radeon VII possède clairement des qualités, elle ne parvient pas à se positionner devant la GeForce RTX 2080.

Des performances plus que respectables…

« Le Radeon VII d’AMD est une bête de compétition parmi les cartes graphiques », décrit PCWorld. Et pour cause, la machine profite bien de son processeur graphique gravé en 7 nm (le premier sur le marché). Cette nouvelle technique de gravure lui permet notamment d’intégrer une mémoire de bande passante haute performance (HBM2) inégalée sur le marché.

Avec elle, la mémoire vidéo atteint les 16 Go de Vram (mémoire vidéo), soit deux fois plus que la Radeon de la génération précédente et la RTX 2080 (la RTX 2080 Ti embarque 11 Go de Vram). On peut d’ailleurs s’interroger sur l’utilité d’une telle quantité de mémoire vidéo actuellement, comme le fait The Verge : « les créatifs pourront peut-être trouver une utilité à la RAM supplémentaire de la Radeon, mais il y a peu de chance que les joueurs soient capables d’utiliser les 16 Go ».

En parlant de joueurs, qu’en est-il des performances concrètes de la Radeon VII sur un écran ? Avec une résolution de 1440p, la carte graphique fait l’unanimité et réalise une très belle performance, en dépassant les 100 FPS (images par seconde) sur la plupart des jeux, dont le gourmand Battlefield V.

Pour ce qui est de la 4K, le résultat est moins glorieux, bien que toujours honorable : les jeux tournent entre 60 et 80 FPS en moyenne, mais sont toujours en dessous de ce que l’on obtient avec une RTX 2080. Selon Ars Technica, avec une résolution 4K « la carte graphique d’AMD a clairement du mal avec les explosions et les effets de particules, qui font tomber les FPS à 50, et même moins ». Ce n’est pas mauvais, mais ce n’est pas mieux qu’une carte Nvidia.

… mais à quel prix ?

La Radeon VII est donc loin d’être inefficace, mais ses capacités ont un sacré coût… ou plutôt trois.

Les deux premiers vont de pair : le bruit et la chaleur. Le premier fait presque l’unanimité : à part Ars Technica qui considère que la carte graphique est « clairement plus silencieuse que la RTX 2080 », les autres médias s’accordent à dire que le bruit est constant et désagréable. Pour ce qui est de la chaleur, c’est surtout The Verge qui souligne le problème : « j’avais l’impression que le Radeon VII était en train de brûler. J’ai mesuré un pic à 105 degrés Celsius ». En étant à la fois brûlante et bruyante, la carte graphique prend un sacré coup dans l’aile.

Le dernier coût, c’est tout simplement son prix : 699 dollars affichés. Un prix similaire à celui de la RTX 2080, pour moins bien. Bien sûr, la Radeon VII embarque plus de mémoire HBM2, mais c’est là son seul avantage et il est difficilement utilisable par les joueurs actuellement. Pour les sites spécialisés, ce n’est pas aujourd’hui qu’AMD va passer devant Nvidia. PCWorld, résume ainsi parfaitement la situation : « malgré son hardware impressionnant, la Radeon VII n’est pas une tueuse de GeForce ».

Problématique, car c’était déjà notre conclusion il y a… 2 ans.