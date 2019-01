La conférence annuelle de Google se tiendra entre le 7 et le 9 mai 2019, a découvert un développeur, en contournant la traditionnelle « énigme » que le géant américain avait mise en ligne.

La conférence annuelle des développeurs de Google aura lieu entre les 7 et 9 mai 2019.

Comme à son habitude, la firme avait teasé la date de son événement avec un puzzle que les fans étaient invités à résoudre. C’était sans compter la malice d’un développeur, Till Kottmann, qui a réussi à trouver la date sans avoir à percer les mystères de l’énigme de Google, et l’a publié sur Twitter le 25 janvier 2019.

The keys to de castel are in your hands. Are you on the right path ? #io19 pic.twitter.com/HfZuYk27nz

— Google Developers (@googledevs) January 26, 2019